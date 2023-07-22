“Неизвестное существо терроризирует мой дом!”

“Неизвестное существо терроризирует мой дом!”, – жалуется житель Мичигана, живущий на небольшой ферме в сельской местности. Мужчина с ником Фаул Миттен ведет на Youtube канал о рыбалке и охоте.

Канал самый обычный, ничем не примечательный. Но три месяца назад он начал помимо основного контента выкладывать ролики о странном существе, которое преследует его. Сначала он снимал как оно прячется в зарослях. На видео заметно какой-то темный человекоподобный силуэт и две ярко-светящиеся точки на лице – глаза. Существо то скрывается за деревом, то снова выглядывает.

А потом он заснял как это существо залезло на крышу его дома. И когда он обошел дом, то с другой стороны увидел на крыше скелет какого-то животного. Возможно оленя. На шутника и любителя розыгрышей этот мужчина совсем не похож. Его реакция на видео с испуганными восклицаниями тоже не выглядят фальшивыми. В другой видео он рассказывал, что однажды ночью услышал странные звуки, а потом нашел в той стороне множество куриных перьев на земле. Как будто что-то убило и съело на этом месте курицу.

Что это за существо, неизвестно. В комментариях пользователи предполагали, что это может быть йети или собакочеловек.