Онколог: постоянная слабость и повышенная температура могут указывать на рак

Известный онколог Иван Карасев пояснил о потенциальных предупреждающих симптомах, которые могут указывать не только на неблагоприятные изменения в самочувствии, но и на развитие онкологических заболеваний. По мнению специалиста, они могут включать постоянную слабость и длительное повышение температуры.

Врач Иван Карасев обратил внимание на то, что эти «красные флаги» рака также могут быть характерны и для других недомоганий, которые совершенно не являются опасными. Это может стать причиной того, что люди не обращают на них должного внимания или не беспокоятся из-за них.

«Постоянная слабость, чувство упадка сил, температура 37 градусов и выше, которая держится длительное время, болезненное горло, долго не заживающие раны и царапины, а также обнаружение крови в кале и моче, постоянные головные боли – все эти симптомы могут быть признаками иных заболеваний», – отметил онколог в своем сообщении в Telegram.

Карасев также добавил, что симптомы, связанные с опухолью, обычно указывают на то, что образование достигло достаточно больших размеров и начинает препятствовать нормальному функционированию органа. Он рекомендовал всем регулярно проходить профилактические осмотры и скрининги, а также обращаться к врачу для диспансеризации, что позволяет своевременно обнаруживать рак и начинать лечение.