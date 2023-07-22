 

Рупор кремлевской пропаганды: Литва признала факт утечки документов о внутренней безопасности саммита НАТО в Вильнюсе

22.07.2023, 3:17, Разное
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В продолжении материала "Дырявая безопасность саммита" НАТО https://colonelcassad.livejournal.com/8486132.html

1. Служба безопасности Литвы официально подтвердила факт утечки секретных документов об организации саммита НАТО и подлинность опубликованных хакерами документов.

2. Расследование обстоятельств утечки продолжается до сих пор. Установить достоверно, откуда произошла утечка пока (по заявлениям) не удалось.

3. Размер ущерба до сих пор оценивается. Ущерб оказался более масштабным, чем предполагалось в начале.

Фактически, из-за дырявых украинских сетей, откуда хакеры и спецслужбы регулярно тягают тонны секретных документов, была скомпрометирована безопасность саммита глав государств НАТО, на которую были затрачены десятки миллионов долларов. Собственно, это наглядно показывает, почему американцы не дают "союзникам" по НАТО данные по организации своей собственной внутренней безопасности, так как прекрасно понимают, с кем они имеют дело.

Источник: Colonel Cassad


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