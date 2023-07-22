Мнение: О печальном происшествии с певцом SHAMAN’ом на Донбассе… Карма настигла?

Не обделённый вокальными данными, что уже редкость в российском шоу-бизнесе, певец SHAMAN, в миру — Ярослав Дронов, стал популярным с патриотическим гимном «Я русский». И начал с молодым напором осваивать это направление, потеснив ветеранов сцены — Олега Газманова, Вику Цыганову и группу «Любэ». Но по законам жанра, к репутации «голоса патриотов» с некоторого времени прилагаются и весьма рискованные обязанности, чреватые прилётом бумеранга от Мироздания.

Итак, Ярослав Дронов, по слухам, отправился на Донбасс…

С концертами, а также на съёмки нового клипа.

Где ему солидно так прилетело во исполнение законов кармы. Или Немезида постаралась.

Помните, как SHAMAN’а ругали за сценический образ, вызывающий ассоциации с «истинными арийцами», а также с их ультра-поклонниками? Так вот, зря.

Печальная (для многих) истина вскрылась как раз на Донбассе. Во-первых, молодой и совсем недавно ещё по-юношески худощавый певец предстал в более «солидном» образе.

И сразу как-то визуально постарел лет на 10-15. Что-то случилось с нестарым, 31 год, исполнителем?

Ну а во-вторых, этот «образ» раскрылся во всей своей удручающей полноте.

Персонажа слева, наверное узнали все, ведь он ещё не забыт?

Что, в общем, льёт воду на мельницу самых разных слухов и разговоров про нынешний золотой «голос патриотической России».

Ну что тут скажешь… Законы кармы суровы и неотвратимы, но Немезида — девушка порой очень ироничная.

Однако ведь «ответка» действительно прилетает?

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