Рупор кремлевской пропаганды: Стрелкова арестовали на 2 месяца

Суд арестовал Стрелкова до 18 сентября по 280-й статье (часть 2) за призывы к экстремистской деятельности в социальных сетях. Вариант с заменой СИЗО на домашний арест суд отклонил. Максимально возможный срок – 5 лет.

Помимо ареста Стрелкова, сегодня в список иностранных агентов внесены:

Константин Боровой (без Новодворской совсем протух)

Михаил Козырев (Дождь)

Павел Суляндзига (бывший член ОП РФ)

Александр Литвинов (админ ТГ канала "Планерка")

Также в список иностранных агентов попали:

"Центр Т" за пропаганду гомосятины

"Право каждого" за враждебную пропаганду и дискредитацию

"Омское гражданское объединение" за распространение фейков о ВС РФ и органах власти.

Уволен заместитель главы Минцифры Паршин. Проходит по делу о коррупции в крупном размере.

PS. Павла Губарева задержанного у суда, где Стрелкову выписали 2 месяца СИЗО уже освободили.

Кучно сегодня.

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