Мнение: Васю взяли в заложники



Вася и Магнус ждут решения Украины

Вчера был Всемирный День Шахмат, а сегодня – дикий скандал, связанный с одним из ведущих шахматистов мира Василием Иванчуком и Украиной. Нашла, что называется, коса на камень!

В общем, в Баку вот-вот должно начаться очень престижное шахматное соревнование – Кубок мира. В нем участвуют лучшие игроки со всего света, сам Кубок не только очень почетен сам по себе, но и дает возможность играть в турнире претендентов на шахматный титул, то есть открывает дорогу к званию чемпиона мира. При этом Василий Иванчук – легенда шахмат Украины, один из самых талантливых игроков в древнюю мудрую игру за всю историю, но – уже стареющий, постепенно выпадающий из списков сильнейших, для него участие в Кубке Мира – возможно, последний шанс заявить о себе и тряхнуть стариной напоследок. И он на него не отобрался! Какая досада…

Но – не все потеряно: учитывая все заслуги, а также то, что Василий, добрый и абсолютно непрактичный человек, является любимцем всего шахматного мира – ФИДЕ, Всемирная Шахматная Организация, послала Иванчуку персональное приглашение поучаствовать в соревновании. Иванчук уже собрался ехать, но – хрен: внезапно встала на дыбы Украина, точнее – Украинское министерство спорта. Т.е. собственное государство фактически запретило Иванчуку (уроженцу Львова, хотя и полностью русскоязычному) участвовать в Кубке мира!

Основание – в Кубке мира будут участвовать и российские шахматисты, хоть и в нейтральном статусе. А Украина постановила, что никакие украинские спортсмены не станут участвовать ни в каких соревнованиях совместно с российскими, ДАЖЕ если россияне будут при этом в нейтральном статусе, т.е. без флага и гимна.

Ну и вот – затык. Вася ехать хочет, но его не пускают. Из-за политики. Свои же власти.

“Один из сильнейших шахматистов в истории Украины Василий Иванчук получил специальное приглашение от ФИДЕ принять участие в Кубке мира, который стартует 29 июля в Баку. По словам Эмиля Сутовского, министерство молодежи и спорта Украины не выдает Иванчуку разрешение на поездку в столицу Азербайджана.

“Кубок мира стартует 29 июля в Баку, и есть большой риск, что легендарный Василий Иванчук не сможет принять участие в турнире. Львовянин не получил разрешения на выезд из страны, и несмотря на все обращения в минспорта Украины, ситуация не изменилась”, – написал Сутовский”.

Скандал нешуточный! Дошло до того, что за всеобщего любимца Васю вступились самые знаменитые шахматисты современности – они подписали коллективное письмо (!) в Минспорта Украины с просьбой все-таки выпустить Иванчука из своих цепких лап. “В числе подписавших обращение – бывшие чемпионы мира Магнус Карлсен (Норвегия), Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со (все США) и Борис Гельфанд (Израиль)”.

Список подписантов, честно говоря, впечатляет до невероятия. Это – действительно сильнейшие игроки мира, люди со сложными характерами и не такими уж простыми взаимоотношениями между собой, реально первые номера мирового рейтинга; норвежец, индус, японец, китаец, итальянец, наш советский еврей! Подозреваю, что объединить их всех вокруг себя мог только добрейший и гениальнейший Вася Иванчук, будь на его месте кто-то любой другой – не набралось бы и половины подписей. Но это ж Вася…

Начало турнира 29 июля, но Украина, похоже, собирается “пойти на принцип”: не отпустят заложника, и хоть ты тресни.

Видимо, они считают, что таким образом обеспечивают у себя “национальное единство”. На почве, естественно, ненависти к россиянам. Любым. А вот “Динамо” (Киев) матч с немцами играло в 1941 году… И выиграло. Наверно, у них тогда Минспорта не было, чтобы запретить.