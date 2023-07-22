Мнение: Государство требует интима

ТАСС, 20 июля. «Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил значительное повышение штрафов за правонарушения, связанные с призывом и воинским учетом. Так, неявка по повестке в военкомат может караться штрафом до 50 тыс. рублей, а если не сообщить военкомату об изменениях в семейном положении или месте работы, это может обернуться штрафом до 20 тыс. рублей. Комитет рекомендовал принять поправки ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу».

Госдума внезапно озаботилась повышением штрафов за «неявку по повестке» в военкомат – ведь все мы помним «советы юристов» в период прошлогодней осенней мобилизации, когда там прямо предлагали, если даже тебе вручили повестку, ни в какой военкомат не ходить, «ведь там штраф всего каких-то 3 тысячи и никаких больше санкций – целее будете!» Ну вот – теперь будет 50 тысяч.

Хотя выглядит всё странно – ведь не далее как весной ГосДума уже изменила вообще всю концепцию «призыва по повестке», придумав и внедрив новую форму, в лучших традициях строящегося во всем мире тотального «цифрового концлагеря» – цифровую, онлайн-повестку, которую как раз с нового осеннего призыва должны были вроде как доставлять тоже онлайн, просто на личный аккаунт гражданина на ГосУслугах. И там же, в том законе, уже прописаны всякие ужасы, которые должны обрушиться на «уклонистов», кои вздумают не явиться по онлайн-повестке – от запрета выезда за границу до лишения водительских прав и права заключать любые сделки. На этом фоне непонятно – а почему среди лета вновь собрались и дополнительно приняли еще и повышение штрафов? Решили «залакировать», что ли?

Или прикинули, какие в стране масштабы «гаражной экономики» – и поняли, что большую часть населения лишением всяких цифровых благ не проймешь, надо выкатить старую добрую дубинку в виде тупого штрафа?!

Публика сейчас оживленно обсуждает эти новые штрафные санкции, связывая их (и не без оснований) с перспективой еще одной мобилизации, возможно, уже этой осенью. И вот за всеми этими деловитыми обсуждениями – как уйти от одних санкций и не попасть под другие – теряется крайне зловещий смысл всей ситуации в целом, самого процесса под названием «мобилизация».

А ведь эта мобилизация – которая уже была осенью и которая возможно еще будет – это не просто «еще одна подляна от государства», к которым все в России вроде как привыкли; нет, это принципиально новая реальность, которая всех внезапно накрыла. Это ИНТИМ. Государство в РФ ни с того ни с сего, в буквальном смысле «без объявления войны», вдруг потребовало от своих граждан исполнения ими супружеских обязанностей – и собирается потребовать еще.

Но если супруга в законном браке отдает супругу «самое дорогое – свое девичью честь!» – то государство требует от гражданина больше – его жизнь. В самом прямом, не оставляющем простора для иных толкований смысле слова. Это «интим», так сказать, самого высокого порядка – «интим Клеопатры», которая, как мы помним, требовала от своих любовников платить жизнью за ночь, проведенную с ней. Государство же в случае мобилизации требует от своих граждан заплатить жизнью и/или здоровьем просто за то, что граждане в нем проживают.

Сравнимо ли счастье проживания в государстве под названием РФ с ночью, проведенной в объятиях Клеопатры? Мнения могут быть разные. Но цена, как внезапно осознали «недорогие россияне» прошлой осенью, одинаковая. Как там было у Некрасова «Иди и гибни безупречно, умрешь недаром – дело прочно…» и т.д.

Но за что?! – спросит кто-то недостаточно политически подкованный. – Как за что? За Родину. «Когда государство начинает убивать, оно всегда называет себя Родиной» (Фридрих Дюрренматт).

Неудивительно, впрочем, что люди в РФ как-то до сих пор не прочухали, что вся концепция их взаимодействия с государством, на территории коего им выпала участь проживать, коренным образом изменилась – ведь это произошло относительно недавно, менее года назад. Далеко не все догадались, что появление в активном (!) лексиконе самого слова «мобилизация» – это не призыв к выезду «на картошку», не отправка в автобусах куда-то на «путинг» и даже не сдача донорской крови по какой-то непонятной «разнарядке» на их предприятии.

Это ситуация, когда партнер по заключенному гей-браку вдруг потребовал реальных интим-услуг – несмотря на то, что добрые русские люди давным-давно привыкли считать его «фиктивным», заключенным «для галочки». А оказалось – нет. И формальности ведь все налицо: вот свидетельство о браке, вот ваша подпись, вот печать. Это же ваш паспорт? Там ведь написано, что вы – гражданин РФ? Подпись точно ваша? Ну а раз так…

Еще раз зафиксируем этот момент: государство, которое все обитатели территории РФ всю жизнь считали чем-то сугубо внешним по отношению к себе, источником всяческих докук и беспокойств – вдруг явочным порядком признало себя «своим», причем «своим» до такой степени, что потребовало за себя умирать.

Вообще – это целая революция, если уж называть вещи своими именами. И дело не в штрафе в 20 или 50 тысяч. До этого русские люди привычно, годами и десятилетиями напролет, болтали о каких-то своих «правах» – везде: в гаражах и на кухнях, в курилках и на детских площадках, в соцсетях и по вацапу – и думали, что так будет всегда. Но вдруг – всё переменилось, когда родное государство вдруг предъявило своё ПРАВО – право забрать жизнь у любого. Или – забрать любого у семьи: отца, сына, брата, мужа.

СОВСЕМ другая ситуация. Другая Россия. Вы ведь хотели Другой России? Она уже здесь. Молох открыл свою пасть и требует – идите туда.