 

Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы

22.07.2023, 3:55, Разное
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Популярный российский актер Павел Прилучный и его латвийская коллега Агата Муцениеце поженились в 2011 году и прожили в браке девять лет. Супруги успели обзавестись двумя детьми, однако они не спасли отношения, которые трещали по швам.

После развода Агата Муцениеце занялась воспитанием маленьких Тимофея и Мии, а Павел Прилучный ушел строить счастливую жизнь с Зепюр Брутян. Теперь у него новая супруга и дети. Кстати, при разводе латвийская звезда оставила себе не только наследников, но и столичную четырехкомнатную квартиру.

Более того, она обратилась в суд и выписала из дома бывшего мужа, чтобы его новые дети не смогли претендовать на доли в квартире. На самом деле Павел Прилучный и не жил в центре Москвы, вместе с Зепюр Брутян он поселился в загородной недвижимости.

Агата Муцениеце, к слову, тоже обзавелась новыми хоромами. Она уже перевезла семью в загородный особняк и даже отметила новоселье, подарив стейки на собственной лужайке. Подробностями актриса поделилась в социальных сетях.

Как оказалось, внутренние работы в доме все еще продолжаются. Например, в ванной комнате с панорамными окнами не установлены карнизы и не висят шторы. Поэтому ежедневный душ звезды сопровождается стриптизом для соседей, уточняет Пятый канал.


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