 

Рупор кремлевской пропаганды: “Свидетель”. Трейлер

22.07.2023, 2:00, Разное
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Оказывается уже в августе выйдет снятое в России кино о провокации в Буче. Достаточно оперативно по нашим меркам. На Украине уже ноют, что пока там воруют деньги и снимают всякие фекалии, в России уже сняли фильм про Бучу с российскими нарративами для западной аудитории.

Аннотация:

Даниэль Коэн, скрипач-виртуоз из Бельгии, считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость. В конце февраля 2022 г. он приезжает на гастроли в Киев, и эта поездка навсегда меняет его жизнь. События Специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха.

Насчет качества фильма это мы еще посмотрим, но то, что сняли фильм на эту тему быстрее противника, это прямо таки неожиданно. Надеюсь, с качеством не подведут.

Источник: Colonel Cassad


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