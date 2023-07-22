Мнение: Школьное рабство и карательная психиатрия: совок возвращается

Страна стремительно окукливается и погружается обратно в совок, во все его свинцовые мерзости – как в старую добрую смирительную рубашку или давно обжитое прокрустово ложе. На прошлой неделе было сразу два подряд знаковых «возвращения» – вернули в школах «трудовое воспитание» и приняли новую редакцию «Закона о психиатрической помощи». То есть – как в совке, школьников снова начнут эксплуатировать в хвост и в гриву на всяческих «уборках классов» и т.п., ну а для родителей и вообще взрослых, которую вздумают этим или чем-то еще возмущаться, готовят«психушки» в их самом зловещем советском смысле.

И меня дополнительно неприятно поразило, что буквально на глазах возродился и самый поганый советский агитпроп; вот, например, новость про «трудовое воспитание» в школах я услышал в «Новостях» по радио. Я слушаю БизнесФМ, казалось бы, это должен быть максимально объективный канал просто по определению. Частный, про бизнес…

Но как это было подано? Сначала диктор прочитала саму новость – что отныне для «привлечения школьников к труду на благо школы» НЕ ТРЕБУЕТСЯ согласие родителей (попросту говоря, школьников сделали беззащитными перед попытками администраций школ и учителей их к чему-нибудь «припахать». Теперь родители не могут сказать «нет», вступаясь за своих чад)

А потом шло традиционное «включение» – корреспонденты радио как бы попросили неких случайных людей, так или иначе связанных со школой, прокомментировать «новшество». Включили какого-то «преподавателя труда из-под Владимира», потом некую мамашу школьника из Москвы, потом – некоего «директора лицея». И что же – все трое высказали свое самое горячее одобрение!

На меня именно это и произвело самое тяжелое впечатление. Я даже не к тому, что это были какие-то подставные лица – вполне возможно, что и нет; но я твердо знаю, что всегда в таких случаях прежде радиостанции и вообще СМИ стремились соблюсти хотя бы видимость объективности, дать возможность проявиться разным точкам зрения, не воссоздавать советский «одобрям-с!» Это же, в конце концов, просто азбука, особенно если ты занимаешься новостным вещанием.

Но нет – нифига. БизнесФМ совершенно беззастенчиво, а точнее – сервильно и лизоблюдски изобразил именно «одобрям-с», то есть передал не новостное сообщение, а, по сути – рекламный ролик, заказанный «кураторами» или из АП, или из МинПроса. Без пометки «Это реклама». Особенно меня взбесила мамаша, бившаяся в эфире в экстазе оттого, что сына теперь «будут оставлять после уроков мыть полы в классе», мол, меня саму так заставляли и как же мне это нравилось! Чем нравилось? Буквально – «ведь с тряпкой в руках можно было пообщаться с подружками!» Креатив – если это креатив – настолько вызывающе тупой, что я почти верю – это были действительные мысли настоящей родительницы «из народа».

Вот тебе и бизнес, вот тебе и ФМ, вот тебе и «стандарты СМИ». Опять ничего нет, кроме сплошного совка.

С психически же больными все еще мрачнее – закон фактически снимает любой внешний общественный контроль за тем, что происходит в психбольницах и в ПНИ (психоневрологические интернаты – абсолютно инфернальные заведения, поистине филиалы ада на земле, про которые и так ходили самые страшные слухи). Возрождается карательная психиатрия в самом чистом виде – и уже ничто не будет этому мешать даже теоретически.

Совкам, понятно, на все это наплевать – суицидальные, садомазохистские и некрофильские мотивы закладываются в совка с самого детства. Собственно, для того, чтобы этого не было, все «скрепы совка» и разрушали на рубеже 90-х.

Все оказалось бестолку – примерно как косить сорняки. Их одно время не было видно – но корни-то оставались в земле. Прошло время – и они вырастают вновь, еще пуще прежних. Эта страна воистину проклята.