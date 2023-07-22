Сложная ловушка для США — CNN об укреплении экономического и военного сотрудничества России и Кубы

Украинский конфликт привёл к сближению РФ и её союзника со времён холодной войны Кубы. Об этом пишет историк Джереми Сури в статье для CNN. По мнению эксперта, за последние полгода две страны значительно увеличили интенсивность сотрудничества во всех областях, что не может не нервировать Вашингтон.



AP

Спустя десятилетия несколько отдалённых отношений РФ и Куба снова тесно сотрудничают, и причиной этому стал конфликт на Украине. Начиная примерно с февраля 2023 года высокопоставленные российские чиновники ежемесячно приезжали на Кубу с официальными визитами, пишет CNN.

В марте в Гаване кубинские власти принимали секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина. В апреле глава МИД Сергей Лавров посетил остров в рамках регионального турне, в котором принимали участие два других противника Соединённых Штатов — Венесуэла и Никарагуа.

Визиты шли в обе стороны. В июне премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетил Россию более чем с десятидневным визитом, который включал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр обороны Кубы Альваро Лопес Миера приехал в Москву в конце июня для встречи со своим коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которой российский министр заявил, что «Куба была и остаётся самым важным союзником РФ в (Карибском. — прим. авт.) регионе», и пообещал, что Москва «готова оказать помощь Острову свободы и подставить плечо нашим кубинским друзьям», напоминает CNN. Точно так же заместитель главы МИД Кубы Херардо Пеньяльвер назвал две страны «стратегическими союзниками», сотрудничающими против «односторонних принудительных мер» со стороны Вашингтона.

Такие заявления — не просто громкие слова. РФ обязалась поставлять Кубе нефть и различные промышленные товары. По некоторым оценкам, в этом году Москва уже отправила на остров нефти на сумму более $160 млн, а российские информационные агентства объявили, что последуют и дополнительные поставки. У Кубы есть прямое авиасообщение с Россией, страна присоединилась к российской платёжной системе «Мир», и ожидается, что к концу года Остров свободы посетят более тысячи руководителей и сотрудников российских нефтяных компаний.

Последовало и военное сотрудничество, когда ранее в этом месяце в кубинском порту состоялось торжественное прибытие российского военного корабля «Перекоп» с гуманитарной помощью, различным оборудованием и сотней курсантов на борту. Когда российский корабль отплыл на Кубу, США отправили атомную подводную лодку USS Pasadena на удерживаемую американцами базу в заливе Гуантанамо под предлогом «логистической остановки». Однако этот шаг был предупреждением и демонстрацией силы со стороны Соединённых Штатов, отмечает CNN.

Военные связи между Москвой и Гаваной явно предназначены для того, чтобы бросить вызов США и продемонстрировать то, что президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал «безоговорочной поддержкой» российского «столкновения с Западом». Несмотря на усилия Барака Обамы по улучшению отношений с Кубой в 2014 году, администрации Трампа и Байдена вернулись к политике изоляции острова, делая упор на конфликт, а не на сотрудничество.

По мнению CNN, обе сверхдержавы обостряют ситуацию вокруг Кубы. В то время как РФ наращивает своё военное присутствие вблизи США в ответ на то, что Москва считает угрозой безопасности у своих границ, Вашингтон отвечает, играя своими гораздо более крупными мускулами в Карибском бассейне. В Белом доме хотят, чтобы Кремль признал, что РФ должна ограничить свою поддержку Кубы и уважать интересы Америки.

Принцип «око за око» грозит быстрой катастрофой, о чём напоминает Карибский кризис. Шесть десятилетий спустя президент США Джо Байден и его советники, вероятно, примут аналогичные меры, принятые в своё время Джоном Кеннеди, если узнают о продолжающемся укреплении российской военной угрозы к югу от Флориды. Нынешняя стратегия американской национальной безопасности включает в себя обязательство по недопущению «иностранного вмешательства» в Карибском бассейне. Как и в октябре 1962 года, США и РФ могут оказаться на грани прямой военной конфронтации вокруг Кубы в конце 2023-го или начале 2024 года. В год президентских выборов в США давление с целью игры мускулами будет только возрастать, особенно с учётом того, что противники Байдена — республиканцы — припоминают ему гибель американцев во время вывода войск из Афганистана в 2021 году.

История событий 60-летней давности показывает, что необходимо избегать просчётов, пока не стало слишком поздно. Военное обострение вокруг Кубы — «опасный соблазн» для РФ и «трудная ловушка» для США. Действия Кеннеди не положили конец холодной войне после Карибского кризиса, но они задали ориентиры для стабильных российско-американских отношений вокруг острова, которые продлились до конца ХХ века, к чему автор и призывает президента США в завершение статьи.

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