Мнение: Эх, и даже Пахмутова!

Нашел в ФБ язвительную ссылку на эту, оказывается, не такую уж неизвестную песенку Сержа Гинзбура (вытащили из забвения по случаю смерти его жены – актрисы и певицы Джейн Биркин). Песня называется “Эти маленькие бумажки” (или обрывки).

Я сначала не верил, что старушка Пахмутова опустилась до того, чтобы украсть мелодию у какого-то француза. Но вот послушал, послушал – блин, ну ведь точно что-то знакомое… Потом хлопнул себя по лбу – ба! Да это же…!

Впрочем, вы и сами уже наверняка угадали. Нда, уперла без стеснения.