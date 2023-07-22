 

Мнение: Эх, и даже Пахмутова!

22.07.2023, 0:00, Разное
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Нашел в ФБ язвительную ссылку на эту, оказывается, не такую уж неизвестную песенку Сержа Гинзбура (вытащили из забвения по случаю смерти его жены – актрисы и певицы Джейн Биркин). Песня называется “Эти маленькие бумажки” (или обрывки).

Я сначала не верил, что старушка Пахмутова опустилась до того, чтобы украсть мелодию у какого-то француза. Но вот послушал, послушал – блин, ну ведь точно что-то знакомое… Потом хлопнул себя по лбу – ба! Да это же…!

Впрочем, вы и сами уже наверняка угадали. Нда, уперла без стеснения.

Источник: Размышления вольного социолога


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