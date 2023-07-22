С 29 июля Волжский мост перекроют на четыре дня

В Рыбинске готовятся к очередному полному перекрытию моста через Волгу.

Оно продлится с 00:05 29 июля до 05:00 2 августа. На этот период вводятся временные меры в отношении маршрутов и расписания движения транспорта, как и при первом перекрытии в июне. Для пешеходов мост будут открыт.

— Прошлое полное перекрытие прошло без внештатных ситуаций. Были организованы перехватывающие парковки, бесперебойное движение общественного транспорта. Светофоры настроены на максимальный пропуск потоков с дамбы Шлюз и Переборского тракта. Еще раз благодарю жителей за понимание ситуации и терпение. Ремонт моста идет в графике. Окончание работ – конец июля 2024 года, — сказал глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Во время перекрытия движения подрядная организация «ЕКС» продолжит монолитные работы на следующих пролетных строениях моста одновременно с левого и правого берега. Забетонировать предстоит еще по 80 метров с каждой стороны.

— Заливка порядка 250 кубометров бетона будет выполнена в первые часы перекрытия, остальное время – на застывание. Перекрытие движения необходимо для того, чтобы исключить вибрации на время, пока бетон набирает прочность, — пояснил Алишер Рустамов, заместитель главы по архитектуре и градостроительству.

В настоящее время идут активные подготовительные работы по линии строительства и организационным мероприятиям. Для жителей левобережья будет действовать бесплатная охраняемая парковка в районе автозаправки на Арефинском тракте. Автобусное движение по Заволжью и Слипу до моста будет организовано с минимальным интервалами. Троллейбусы в течение четырех дней будут следовать с улицы Горького на Крестовую через Соборную площадь.

Кроме того, 23 июля Волжский мост закроют на четыре ночные смены. Работы будут проводиться с 23 по 26 июля в ночное время с 00:10 до 05:00. Пешеходное движение по тротуару останется открытым.

В ночные смены подрядчик, компания «ЕКС», будет проводить работы по бетонированию подферменных площадок пролетного строения ПС5. После завершения ночных работ в 05:00 движение транспортных средств по мосту будет возобновлено.