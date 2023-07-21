Миграцию зайцев-беляков сняли на видео

На полуострове Таймыр местный житель встретил мигрирующих зайцев-беляков на и снял их на видео. На кадрах видно, как несколько животных пересекают обледеневший водоем.

Зайцы скачут друг за другом, но в какой-то момент один из них останавливается недалеко от человека. Какое-то время он шевелит ушами, смотря в камеру, а затем начинает принюхиваться к ветке.