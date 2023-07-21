В спортзал – в тканевой маске: корейские секреты красоты и преображающие трюки, которые нужно попробовать

Корейский уход за кожей уже стал настоящей легендой в мире косметологии. Потрясающий внешний вид азиаток заставляет нас подражать им. И действительно, нам есть чему поучиться у кореянок. Если вы хотите выглядеть свежо и молодо, возьмите на вооружение несколько трюков красоты.

Следуйте правилу 10 секунд

Если говорить о том, как быстро вы должны наносить свои бьюти-продукты, у кореянок есть один небольшой секрет. После принятия горячего душа вы должны нанести тонер в течение 10 секунд. Чем дольше вы ждете, тем более обезвоженной будет ваша кожа. Таким образом, чем быстрее вы сможете удержать эту влагу и защитить свою кожу, тем лучше. Если вы находитесь в тренажерном зале или в бассейне и у вас нет с собой тонера, то то же самое касается вашего увлажняющего крема для лица. Просто нанесите его как можно быстрее, а затем продолжайте выполнять остальные процедуры.

Возьмите тканевую маску в спортзал

Существует бесчисленное множество разновидностей масок для лица, которые увлажняют, отшелушивают и осветляют кожу, решая практически любую проблему с кожей, о которой вы только можете подумать. Но есть один трюк, о котором вы, вероятно, не слышали, когда речь заходит о вашей тканевой маске. Для достижения максимального результата многие берут ее с собой в спортивный зал и используют ближе к концу тренировки, когда поры максимально откроются. Таким образом кожа глубже впитает все ингредиенты.

Побалуйте себя массажем лица

Существует множество различных массажных техник, которыми вы можете пользоваться регулярно. Используйте костяшки пальцев для массажа мышц и тканей лица, что усилит кровообращение и поможет сохранить вашу кожу сияющей. Также можете задействовать скребок гуаша или специальные ролики. Ежедневный массаж также помогает подтянуть и привести в тонус мышцы лица, чтобы бороться с морщинами и предотвратить старение кожи с течением времени. Вы также можете время от времени побаловать себя профессиональным массажем у косметолога.

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Никогда не мойте лицо только один раз

Метод “двойного очищения” – это первый шаг в знаменитом 10-шаговом процессе, который взяли на вооружение корейцы. Сначала вы должны удалить макияж с помощью очищающего средства на масляной основе, а затем снова умыться средством на водной основе, чтобы добиться действительно глубокой очистки. Это гарантирует, что на вашем лице не останется остатков макияжа или грязи.

Аккуратные похлопывания

Женщины в Корее после завершения ежедневного ухода за кожей мягко похлопывают себя по лицу около 50 раз, чтобы активизировать кровообращение и укрепить мышцы лица. Когда дело доходит до хлопков, нужно действовать аккуратно и нежно. Главное – не повредить сосуды и не спровоцировать синяки.

Приготовьте рисовую воду

Женщины в Корее давно используют рисовую воду для умывания из-за ее доказанной пользы для кожи. Это натуральный увлажнитель, который помогает замедлить старение, уменьшить темные круги, убрать пигментные пятна и осветлить кожу. Достаточно просто выдержать рис в воде и дождаться, пока крупа отдаст свой крахмал и другие полезные вещества. Затем этой водой можно умываться, а также использовать ее для ополаскивания волос.

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Принесите банные полотенца в спальню

Зимние месяцы в Корее, как известно, холодные, поэтому увлажняющие кремы обычно используются для поддержания гидратации кожи при высыхании воздуха из-за отопительных приборов. Есть также очень простой трюк, если у вас нет под рукой увлажняющего крема или увлажнителя. Просто намочите банные полотенца в воде, а затем развесьте их вокруг кровати на ночь. Вы даже можете совместить это с горячей ванной, наполненной паром, которая также поможет намочить и согреть ваши полотенца.

Добавьте женьшень в свой рацион

Женьшень – один из ингредиентов, который очень долгое время был символом корейской красоты. Вы можете не только применять его местно, но и наслаждаться женьшеневым чаем и продуктами на его основе. Женьшень богат антиоксидантами, которые помогут вывести токсины из кожи и избавиться от любых загрязняющих веществ. Таким образом вы можете существенно отсрочить появление признаков старения. Кроме того, женьшень повысит жизненный тонус и придаст бодрость. Таким образом, вы не будете выглядеть уставшей, ваше лицо будет сиять здоровьем и молодостью.