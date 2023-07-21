Карго – самая модная модель брюк этого лета: как правильно подобрать под них обувь

Брюки карго вернулись в моду и являются отличным вариантом для создания непревзойденного и яркого образа. Они подходят для совершенно любого времени года. Эти брюки настолько практичны и удобны, что их можно носить как в элегантных, так и в повседневных образах, в зависимости от выбранного стиля и предпочтений.

Очень важно правильно комбинировать такую одежду с соответствующей обувью. Вот несколько советов относительно того, как правильно выбрать обувь.

С какой обувью носить женские брюки карго

Если предпочитаемый стиль одежды более женственный и элегантный, то это совсем не значит, что нельзя носить брюки карго. На самом деле этот тип штанов так же хорошо сочетается с туфлями-лодочками на шпильке, как с кроссовками и теннисными туфлями.

Брюки карго обеспечивают непревзойденный комфорт, не делая образ слишком спортивным. Это отличная альтернатива джинсам, которые известны своей практичностью.

Вот несколько вариантов обуви, которые идеально подойдут для носки вместе с брюками карго.

Кроссовки

Обувь, которую так любят и носят практически со всем, неудивительно, что это лучший выбор, когда речь идет о брюках карго. Это именно та комбинация, которая позволит ходить в течение дня, не уставая, оставаясь при этом шикарной.

Чтобы завершить этот спортивный образ, стоит сделать ставку на графическую футболку или однотонную майку. С таким количеством карманов на штанах даже не понадобится сумочка. При этом можно выглядеть действительно круто.

Брюки карго идеально сочетаются с белыми кроссовками.

Балетки

Это еще одна превосходная и очень практичная обувь на плоской подошве, которая обеспечивает комфорт, оставаясь при этом стильной и эффектной. Этот тип обуви идеально сочетается с любыми штанами, особенно с брюками карго.

Лоферы

Лоферы очень хорошо сочетаются с брюками карго, а также придают образу игривость. Это именно та обувь, в которой можно чувствовать себя максимально комфортно на протяжении длительного времени.

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Эспадрильи

Летняя обувь в первую очередь, эспадрильи также хорошо подходят для брюк карго. Эта обувь обеспечивает комфорт и прохладу, так что можно ходить весь день и при этом чувствовать себя максимально комфортно, а выглядеть стильно. Кроме того, эспадрильи добавят образу женственности.

Дерби

Если хочется создать повседневный шикарный стиль, то отличным вариантом станет сочетание брюк карго с парой дерби. Эти туфли добавят изюминку любому наряду, обеспечивая при этом особый комфорт. В качестве дополнения стоит выбрать сумку через плечо и майку, чтобы добавить последний штрих к этому шикарному образу.

Сандалии

Что может быть лучше, чем надеть красивую пару сандалий в самые жаркие дни лета? Отличным вариантом станет сочетание брюк карго с сандалиями. Будь то модели с ремешками, туфли на плоской подошве или на каблуке, в любом случае вы будете выглядеть сногсшибательно.

Обувь на каблуках

Брюки карго в сочетании с каблуками действительно выглядят очень шикарно и современно. Можно выбрать модель с острым носом или стильные босоножки для создания очень женственного образа. Стоит подумать о том, чтобы дополнить этот образ в стиле повседневный шик кружевной майкой и клатчем.

Сапоги

Для более прохладных осенних дней можно выбрать пару ботильонов и красиво сочетать их с брюками карго.

Стоит подумать о том, чтобы выбрать модель с массивной резиновой подошвой и кожаным верхом и тем самым создать цельный и стильный образ. В этом случае можно надеть водолазку оверсайз и кожаную куртку, чтобы завершить наряд.

Также можно надеть эффектные укороченные ботинки на каблуках. Это позволит сделать образ действительно потрясающим и очень стильным.