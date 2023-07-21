Мнение: Арест Стрелкова



Сторонники Стрелкова собираются у Мещанского суда, сегодня, вечер

Сегодня арестовали Стрелкова-Гиркина, только что в Мещанском суде зачитали – пока арест на два месяца. Как пишет “Коммерсант” – по “делу о призывах к экстремизму” (280 статья УК). Отношение к этому у меня двойственное. С одной стороны, безусловно, по такой статье его надо немедленно освобождать, как и вообще всех, кого у нас “судят” за “экстремизм” – поскольку такой статьи и такого обвинения просто быть не должно ни для кого, это нонсенс и бред.

С другой – так же безусловно, что в УК РФ есть статья, которая буквально плачет горючими слезами и по Стрелкову, и по его сторонникам: это статья 354, из Раздела Уголовного Кодекса “Преступления против мира и безопасности человечества” (да-да, есть в нашем УК целый раздел уголовных статей на такую тему). А статья 354 – это “Публичные призывы к развязыванию и ведению агрессивной войны”, и вот под эту статью Стрелков, конечно, полностью подпадает.

Но статья для Стрелкова довольно безобидная – там в основном штрафы да общественные работы, отделался бы легким испугом, поскольку он ведь у нас не занимает “государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации”, к тому ж свои призывы он распространяет не через СМИ, а всего лишь с использованием своего бложика и блогов таких же маргиналов. Так что ему светила бы только Часть 1 этой самой 354-й статьи.

Но – и в этом главный прикол – в стране найдется куча народу, которые как раз имеют все отягчающие обстоятельства, то есть и госдолжность занимают, и призывают к агрессивной войне через средства самой массовой информации. Было бы странно привлекать Стрелкова по ч.1 ст.354 УК РФ, не трогая госдеятелей, которых сам бог велел еще года полтора назад привлечь по ч.2 той же статьи, а уж сейчас – и подавно.

Впрочем, не менее странно, а даже издевательски звучит, что Стрелкова привлекли по заявлению “вагнеровца”. Получается, что ехать захватывать Москву на танке – это так, дело житейское, с кем не бывает; а вот писать в телеграме “Шойгу дурак” и “Герасимова на нары” – это страшный и ужасный ЭКСТРЕМИЗЬМ!

В общем-то, чего уж скрывать, абсолютно вся эта публика – и те, кто арестовывает, и те, кого арестовывают – вызывают почти одинаковый рвотный рефлекс. Но, поскольку мне политические аресты не нравятся как таковые, в общем – я за то, чтобы Стрелкова отпустили.

Однако – это маловероятно. Вот сверху – фото от Мещанского суда. “Сторонники”. Оптимизма с точки зрения перспектив Стрелкова – никаких. Народу мало того что мало – еще и контингент каков: пожилые мужики с пивными брюхами, “диванная гвардия”. Нет ни молодежи, ни женщин (вообще ни одной).

А власть в России может реально испугаться только в двух случаях: или она увидит перед собой ВООРУЖЕННЫХ мужчин на танках (“вагнер”), или много-много безоружных, но разъяренных женщин (“бабий бунт”). За Стрелкова нет ни того, ни другого – его теперь будут мурыжить долго.

Бесит все это.