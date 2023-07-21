Экстремист, убийца и герой ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) о Путине и не только

Экстремист и герой ДНР, награжденный орденом Мужества, осужденный за уничтожение малазийского Боинга 777 и убийство 298 человек, находившихся на борту, Игорь Стрелков (Гиркин) философствует:

История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее «пустить пыль в глаза» значительной части населения. Сейчас оно – последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем – означает «успешно завершить» дело тех, кто усадил Уникальное Преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог-бы сделать «под занавес» полезного (чтобы не покрыть свое имя вечным позором в Истории, как иудушка-Горби) – это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному. Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет – то «умение выбирать соратников» мы уже видели много раз…

В общем, завершая размышления, вынужден сожалеть, что Путин – не женщина. У слабой характером и не шибко умной женщины могли-бы быть талантливые фавориты… Тоже как повезет, на самом деле ( частенько бывало и совсем наоборот), но был-бы хотя-бы шанс. А Кабаева не потянула, увы…

Слабый, но умный король склонен находить себе умного и волевого канцлера (премьера, секретаря и т.п.). Чтобы тот правил, пока он царствует. В истории тьма примеров подобных успешных тандемов… Людовик 13-й и Ришелье, Вильгельм 1-й и Бисмарк и так далее… А наш?! Кудрин, Медведев, Мишустин – премьеры, Иванов, Сердюков, Шойгу – полководцы… чем дальше – тем бездарней и ничтожней.

Путин пригрозил… Путин призвал… Путин поручил… я ошибаюсь или уже лет так 15 ни разу не слышал: Президент приказал, президент наказал, президент дал команду, президент взял на себя ответственность? Убогое нытье, жалобы на партнеров, призывы «за все хорошее против всего плохого» – это сколько угодно. Но уже очень-очень давно риторика президента даже отдаленно не напоминает традиционный «мужской стандарт» – «надо быть, а не казаться». Много трепа, минимум дел и абсолютная безответственность за провалы – вот стиль «позднего Путина» (года так с 14-го). А еще – оголтелое хвастливое вранье. Но и его с начала СВО уже не услыхать…

Все закономерно: сначала ты уступаешь партнерам важные позиции в надежде на «встречные шаги». Потом долго-долго ждешь эти шаги и жалуешься на весь мир, что тебя водят за нос. А потом – когда все-таки отказываешься от собственных идиотских обязательств – партнеры уже требуют от тебя их соблюдения в самой грубой форме и даже не намекая на какие-то уступки со своей стороны. Этот путь до конца прошли Милошевич, Саддам и Каддафи. Да и Нашему Уникальному Стратегическому Преимуществу всего ничего до финала осталось…

А пока Владимир Владимирович помогает тушить турецкие пожары, друг-Эрдоган продолжает убивать русских людей.

Я чота не понял… Это какой из “путиных” на этот раз выступил? :

“Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, не квасного”.

Наверное по-ошибке перепутали и выпустили того, которого “уважаемые киевские” и “дорогие западные” партнеры всё время “надувают” и “за нос водят”? И он так привык к этому, что никак “перестроиться” не может? А то давненько что-то о “приверженности к общечеловеческим ценностям” (им. Собчака и Егорушки Гайдара) нам “лицо, отдаленно напоминающее президента” не рассказывало… А про “квасной патриотизм” – это как раз понятно: “Любишь Путина, поддерживаешь его во всех начинаниях, уважаешь его незаменимых соратников” – значит патриот, не “квасной” ,настоящий. Такие любят”белый порошок” и учат своё отродье в Англии, имеют виллы в Италии и Ницце. Любишь Россию и осмеливаешься критиковать действия Ромы Абрамовича или Мединского (или других уважаемых доверенных людей президента) – вот это уже “квасной”… С намёком на возможность интереса со стороны “Центра Э” и УЗКС ФСБ России…

А почему? – Да потому, что во главе армии и военной промышленности находятся “все те-же лица”, которые столь изумительно подготовили нашу страну к войне, так шикарно оценили состояние противника перед ее началом и просто неподражаемо полтора года руководили военными действиями. “От осинки не рождаются апельсинки!”

“Изнурение России об украину” будет продолжаться и далее. – Без надежды на победоносное завершение войны с нашей стороны.

Нашли чем хвастаться, идиоты…. Потери в 3/4 личного состава (из 78 тысяч – убито 22 + 40 тысяч раненых). Да за такие “Пирровы победы” (не имеющие, вдобавок, еще и никакого стратегического значения) в рядовые командиров надо разжаловать. Полная профессиональная несостоятельность…

Представители ЧВК “Вагнер” рассказали, сколько людей завербовали для участия в СВО на Украине и какие понесли потери. Один из командиров ЧВК, начальник штаба “Маркс”, заявил, что за “украинскую командировку” всего прошло 78 тысяч наемников. Из них 49 тысяч это заключенные из различных исправительных колоний РФ. На 20 мая убито было 22 тысячи наемников, ранено — 40 тысяч. “Живыми и здоровыми осталось 25 тысяч, плюс раненые и находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч»”, — сказал “Маркс”.

Все же мы свидетели удивительных вещей.

Пока проживаюшая в Испании майор Исинбаева, говорит, что она человек мира, а офицер лишь номинально, нацбол Стас Гетманец трофеит “Бредли” и получает второй Орден Мужества.

И я тут не про осуждение. В конце-концов никто не ждал, что майор Исинбаева будет командовать батальоном и штурмовать опорники. Хотя, пусть она майор ЦСКА, но все же есть долг и присяга. Можно не штурмовать, но хотя бы не плеваться в Родину.

Но все же я прежде всего про многолетнюю позицию государства.

Исинбаеву государство опекало, одаривало деньгами и имуществом.

А членов НБП государство считало (да и считает) маргиналами, шпаной и элементом весьма опасным. Бунтарями.

Тоже самое относится к футбольным фанатам, которые по умолчанию все хулиганы и националисты. Но вот пришла война.

И нацболы на фронте. Фанаты на фронте. Майор Исинбаева на Тенерифе. Это её личный выбор, повторю.

Тут просто очень хочется, чтобы именно что государство на разных уровнях, сделало верные выводы на будущее, из происходящего сегодня.

“Доблестные русские солдаты в “Вагнере”, пишет “ОЦ”?

А Беднова и Мозгового из засады кто убивал? (и больше десятка человек с ними, включая пару случайных свидетелей)? Тоже “доблестные защитники Отечества, русские солдаты”? Кто совсем недавно убил русского солдата “Берега” (Мангушева)?

А кто ЗА ДЕНЬГИ убивал людей в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике, Мали, Сомали (и т.д.)? Там тоже “за Россию” они воевали (и воюют)?

Лжецов не люблю ни в каком виде. Поэтому и считаюсь “токсичней некуда”.

В общем, в КРП или не будет меня, или там не будет “Обыкновенного царизма”. Мне такие “соратнички” ни даром, ни даже “за ресурс” не нужны. Пусть идут к Пригожину – у него (“поверженного”) и собственное многотысячное войско, и бабла “куры не клюют”, и лично общается с обеими президентами Союзного Государства.

“Солидному Царизму нужен солидный монархист”. Не шантрапа отставная и нищая. Понимаю.