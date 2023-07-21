Разоблачители из Налоговой службы подтвердили — Байденам в США закон не писан

Клан Байденов по сути получил полную неприкосновенность — члены семьи президента США могут без каких-либо последствий совершать самые разные правонарушения, ведь их всегда прикроет министерство юстиции, пишет Fox News. По мнению ведущего канала, такие выводы можно сделать из сенсационных показаний, которые дали два сотрудника Налоговой службы США, сообщившие властям о многочисленных свидетельствах преступлений сына Джо Байдена Хантера.

Но сначала — новость дня: весь клан Байденов пользуется особым отношением со стороны федерального правительства нашей с вами страны.

У нас сегодня — настоящая сенсация: оказывается, в нашей стране всё-таки есть люди, которым закон не писан — это люди с фамилиями Клинтон или Байден. Если ваша фамилия Байден, то вам можно покупать наркотики, курить крэк, целыми бригадами снимать проституток, забывать платить налоги и даже подавать налоговые декларации, оставлять в мусорном баке напротив школы пистолет, не регистрироваться в особом статусе, заключая деловые сделки с зарубежными партнёрами, как того требует федеральное законодательство, и, наконец, торговать доступом к Белому дому через папочку, который занимает пост вице-президента — во всех этих ситуациях байденовский минюст вас непременно выручит. Ну не здорово ли? Жалко только, что ваша фамилия не Байден.

Сегодня два чиновника, всю жизнь проработавшие в Налоговой службе США, проявив храбрость, дали показания под присягой, заявив, что министерство юстиции страны много лет покрывало и Джо Байдена, и его сына Хантера, какие бы возмутительные поступки те ни совершали. Обратите внимание: эти два разоблачителя — не политические фигуры. Они поставили на карту свою карьеру и репутацию и пожертвовали своим правом на неприкосновенность частной жизни ради того, чтобы вытащить на свет вещи, которые с их точки зрения были злоупотреблением должностными полномочиями, а то и самой настоящей коррупцией. Они решили высказаться потому, что поступить так было правильно, и они хотят, чтобы американский народ знал правду.

Вот, послушайте, как выразился один из разоблачителей — сторонник Демократической партии Джозеф Зиглер.

ДЖОЗЕФ ЗИГЛЕР, сотрудник Налоговой службы США: Люди говорят, что мои слова точно заслуживают больше доверия, потому что я — сторонник демократов и, так уж получилось, состою в браке с мужчиной. Но ни моя сексуальная ориентация, ни мои политические взгляды не делают меня более надёжным источником, чем человек, который сидит рядом со мной. Правда в том, что моя надёжность на сегодняшнем заседании связана с тем, что я имею опыт работы в Налоговой службе и хорошо осведомлён о том, какие в этом ведомстве существуют стандарты и нормы.

А я-то думал, что демократы разоблачителей обожают — ну, во всяком случае, разоблачители, которые могут обеспечить Трампу импичмент, им нравятся, даже если они распространяют ничём не подтверждённые сведения…

Но это вам не какой-то масштабный заговор правых сил: как заявил тот самый сотрудник Налоговой службы Джозеф Зиглер, существует целая гора свидетельств, подтверждающих, что Хантер Байден совершал серьёзные уголовные преступления. Вот, взгляните.

ДЖОЗЕФ ЗИГЛЕР: По результатам 2014 налогового года Хантер Байден вообще не стал указывать в налоговой отчётности доходы, полученные от компании Burisma в этом периоде. Сумма неуплаченных налогов на эти деньги составила 124 тысячи долларов. <…> Когда я изучаю обнародованные документы, касающиеся мер, принятых минюстом в отношении Хантера Байдена, я не вижу никаких признаков того, что его обяжут исправить фальсифицированную налоговую отчётность за 2018 год, в которую были внесены запросы на незаконные вычеты за отношения с проститутками, визиты в секс-клубы, а также расходы на образование для его совершеннолетних детей. <…> На основании моего собственного опыта я заключил, что в рамках нашего собственного расследования федеральному прокурору по штату Делавэр постоянно мешали чиновники минюста и другие федеральные прокуроры, ограничивая его в методах и устраняя его от дел. Я по-прежнему убеждён, что для проведения этого расследования необходимо назначить специального прокурора.

Дата выхода в эфир 19 июля 2023 года.

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