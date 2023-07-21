Как правильно практиковать интервальное голодание: выбор режима и советы врача

Интервальное голодание становится все более популярным методом поддержания здоровья и улучшения метаболизма. Однако, чтобы получить максимальную выгоду от такого подхода, важно выбрать правильную структуру времени приема пищи. Об этом рассказывает врач-диетолог Василиса Пономарева.

Интервальное голодание предлагает разнообразные варианты, которые могут положительно повлиять на ваше здоровье. Среди них популярные режимы 16:8, 14:10, 18:6 и 20:4, где первая цифра обозначает продолжительность голодания, а вторая – время, когда можно употреблять пищу.

“Выбор подходящего режима интервального голодания зависит от вашего образа жизни и потребностей”, – отмечает Василиса Пономарева. Также важно прислушиваться к своему телу: если вам не комфортно во время голодания, можно сократить его длительность или начать с более мягкой модели. Не менее важно следовать сбалансированной и питательной диете во время приемов пищи. Это поможет вашему организму получить все необходимые вещества для правильной работы.

“Если у вас возникнут проблемы со здоровьем или вы сомневаетесь, лучше всего проконсультироваться со своим врачом или диетологом”, – рекомендует Василиса Пономарева.

Итак, правильно структурированное интервальное голодание может стать эффективным методом поддержания здоровья, но не забывайте проконсультироваться со специалистом, чтобы выбрать оптимальный режим для вашего организма.