Мнение: Китайские железные дороги в Африке, Киссинджер в Китае и западные эксперты о росте китайского ВВП

1. Карта, показывающая масштабы китайского экономического влияния в Африке. Красным показаны построенные китайцами железные дороги на континенте (за последние 10 лет), красным пунктиром – строящиеся дороги. Для сравнения, серым показаны ж/д корейской постройки, жёлтым – индийской (ссылка).



Как видите, говорить о том, что Китай покрыл Африку сетью своей транспортной инфраструктуры, несколько преждевременно. Но до создания сети осталось построить уже не так много соединительных линий (впрочем, разумеется, в Африке есть и другие железные дороги, не показанные на карте).

Китайцам нужны прежде всего природные ресурсы Африки. Во-вторых, им нужен рынок африканских стран, чтобы сбывать туда свои китайские товары. Как бы ни были бедны многие африканские государства, с учётом их бурно растущей демографии они очень привлекательны в плане долгосрочных инвестиций.

2. Проект «Средства немассовой информации» (СнМИ) комментирует визит ветерана американской дипломатии Генри Киссинджера в Китай (ссылка):



В КНР прибыл бывший госсекретарь США Киссинджер, ныне (в силу столетнего возраста) не занимающий никаких постов, но при этом удостоившийся встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу — что выглядит особенно выпукло на фоне того факта, что с официальными представителями США китайский министр не встречается принципиально (включая своего американского коллегу Остина).

Согласно китайским СМИ, Ли Шанфу сообщил Киссинджеру, что «некоторые люди в США не пошли навстречу Китаю» и «атмосфера дружественного общения была [этим] уничтожена». Со своей стороны Киссинджер сообщил юному 65-летнему коллеге, что «ни США, ни Китай не могут себе позволить воспринимать друг друга в качестве врагов. Если страны будут воевать, это не принесёт никакой пользы их народам».

Ли Шанфу заверил Киссинджера, что «надеется на работу над восстановлением здоровых отношений между двумя государствами и их вооружёнными силами» (количество сослагательных наклонений в этой восточной фразе можно подсчитать самостоятельно. На практике же буквально вчера командующий силами США в «индо-тихоокеанском» регионе пожаловался, что китайская сторона не желает общаться и игнорирует приглашения посидеть и поговорить). При этом американскими СМИ опускается тот факт, что введённые ещё при Трампе персональные санкции относительно китайского (ныне) министра администрацией текущего президента Байдена до сих пор не сняты. И вопрос о том, будут ли — на фоне уже фактически вовсю чадящей президентской кампании в США — выглядит подвисшим.

Данная новость интересна, во-первых, тем, что у американской дипломатии в буквальном смысле слова нет никого кроме ветерана 1923 г.р., который переговаривался ещё с Чжоу Эньлаем, чтобы послать в Китай переговариваться в сколько-нибудь дружественной обстановке. Во-вторых — тем, что данный визит Киссинджер едва ли совершает по своей личной инициативе, что демонстрирует по меньшей мере осознаваемую в Вашингтоне необходимость что-то делать с созданной им же ситуацией.

3.Блогер Руслан Карманов объясняет, каким образом на Западе создают парадоксальную картину в СМИ, при которой рост американской экономики на 1,1% – это великое достижение, а рост китайской на 6,3% – это слишком медленно и говорит о скором неизбежном крахе Китая (ссылка):

Самый интересный ход в попытке ну хоть как-то перекрыть значительный рост китайского ВВП – это, конечно, отсылка к “разочарованию экспертов”.

Есть т.е. официальные прогнозы Китая. Есть прогнозы других стран – что государственных органов, что всяких аналитических структур.

Если ссылаться на них, то всё хорошо. Никак не получается закричать “ага, плохи у них дела!”.

Тогда в дело вступают анонимные эксперты, которые вслух разочаровываются. По факту такие отсылки должны комплектоваться чем-то типа “Эксперт Вася предполагал, что ВВП Китая вырастет на 10%, а вырос всего на 6.3%. Это значительно меньше, Вася разочарован”. Но тогда ведь придётся предъявить прогноз Васи, ну, про +10% ВВП, притом за прошедшее время – а это невозможно, потому как никто под такие масштабные числа не подписывался.

В итоге западные СМИ вынуждены опрашивать виртуальные голоса в голове, которые хором цокают языками, вздыхают и, кряхтя, сожалеют – “Эх, мда, слабину дал китайский ВВП. Мы думали он ого-го, а он вот какой оказался. Печально. А теперь мы выпишем через запятую стандартные мемы про стигматизацию Китая – это обрушение экономики от отсутствия прав человека, тоталитаризма, авторитаризма, и так далее…”.