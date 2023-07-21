Как распознать рак крови по симптомам

Рак крови — таинственное заболевание, которое касается выработки и функции клеток крови. Его виды разделяют на три основные группы: лейкемию, лимфому и миелому, при этом каждая из них имеет свои разнообразные формы заболевания. Признаки рака крови зависят от конкретного типа, однако существует общий признак, который выделяется врачами.

«Симптомы рака крови варьируются в зависимости от типа рака крови, будь то лейкемия, лимфома, миелома, МДС, МПН или другая форма. Некоторые симптомы также чаще встречаются у определенных типов. Важно учитывать бдительность организма, и если что-то необычно или кажется неправильным, лучше всего сообщить об этом своему врачу, а также подумать, сохраняется ли симптом долгое время и сохраняется ли он в течение нескольких недель», — отмечает врач-онколог Андрей Воробьев, специально для МедикФорума.

Одним из главных симптомов рака крови является крайняя усталость или утомление, которое присуще всем его видам. Признаки, конечно, могут различаться в зависимости от типа рака и организма каждого пациента. «Усталость, которую нельзя снять с помощью сна, является симптомом, характерным для всех видов рака крови, и пациент может чувствовать себя постоянно плохо», — подчеркивает специалист.

Миелома может вызывать анемию, что также приводит к усталости у больных. Ощущение полного истощения тела или разума, несмотря на достаточный отдых и сон, может сопровождать рак крови. Возможные причины усталости могут быть разнообразны — само заболевание, анемия, а также постоянные симптомы, такие как инфекции, которые заставляют организм работать на износ.

Кроме усталости, следует обращать внимание на следующие признаки рака крови:

– Необъяснимая потеря веса

– Синяки или кровотечения, которые не объясняются

– Отеки

– Одышка

– Мокрые ночные поты

– Постоянные, рецидивирующие или тяжелые инфекции

– Лихорадка необъяснимого происхождения

– Необъяснимая сыпь или зуд кожи

– Боль в костях, суставах или животе

– Бледность.