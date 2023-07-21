Почему мы отекаем? Как с утра привести себя в порядок

Утром многие люди видят в зеркале припухшее лицо и отеки под глазами. Исправить ситуацию не удается ни с помощью декоративной косметики, ни с помощью разглаживающей сыворотки или увлажняющего крема. Специалисты рассказали, как бороться с проблемой отечности.

Что такое отеки

Отеки возникают, если в организме задерживается жидкость. Специалисты выделяют две группы причин, которые приводят к отекам. Во-первых, это неправильный образ жизни.

Жидкость задерживается при употреблении алкоголя, соленых продуктов. Слишком короткий сон, неправильный уход за собой и напряженный график тоже не способствуют свежему внешнему виду. Во-вторых, лицо и глаза могут отекать по медицинским показаниям. Например, задержка жидкости возникает при заболеваниях щитовидной железы, диабета, аутоиммунных заболеваний.

Причины возникновения

В зависимости от локализации отека на лице, медицинские специалисты могут сделать предположения о причинах их возникновения.

Самыми распространенными причинами, помимо неправильного образа жизни, являются:

Заболевание почек. В этом случае кожа лица может потемнеть, а отек концентрируется в области век. Инфекция придаточных пазух. Можно распознать по болезненным припухлостям около глаз и носа. Гормональные сбои организма, беременность. Проблемы с сердечно-сосудистой системой. Помимо отеков наблюдается одышка.

Заниматься самолечением в этом случае противопоказано. Исследования должен проводить врач.

Медицинские методы борьбы

В первую очередь при борьбе с отеками необходимо исключить их появление по медицинским показаниям. В этом помогут следующие врачи: терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог.

Перед тем как посетить доктора, сформулируйте краткий анамнез своего недомогания:

как давно появляются утренние отеки; есть ли дополнительные симптомы; какие хронические заболевания имеются; какие препараты вы принимаете на постоянной основе (например, отеки могут быть вызваны приемом кортикостероидов, ибупрофена, аспирина); чем вы переболели за год.

После сбора анамнеза врач назначает общие анализы. Это может быть анализ мочи и крови, УЗИ почек, рентген носовых пазух или другие дополнительные исследования. После этого ставится диагноз, назначается лечение. Еще один способ выявить причину отеков – визит к аллергологу. Возможно, лицо отекает из-за сезонной аллергии или непереносимости декоративной косметики. В этом случае к отекам может добавляться раздражение слизистой носа, высыпания, зуд.

Подручные средства

Если вы провели полное обследования организма и не выявили патологий, то настало время прибегнуть к народным методам борьбы с отеками.

Холодная вода. Это может быть протирание кубиками льда или умывание холодной водой. В этом методе затаилась опасность застудить тройничный нерв. Противопоказаны ледяные умывания и тем, у кого проблемная кожа или купероз. Контрастный душ. Ускорит кровообращение, «запустит» все системы организма. Гимнастика. Ролики для лица или скребки гуаша воздействуют на лимфатическую систему. Лучше всего делать массаж круговыми движениями, если кожа проблемная – нанесите тканевую маску. Употребление мочегонных средств. Травяные настои позволят быстро убрать отеки. Этот метод необходимо применять при отсутствии проблем с мочеполовой системой и почками. Режим дня. Ранний сон – лучшее лекарство. Выбирайте высокую подушку. Употребляйте достаточное количество воды. Введите в свой рацион яблоки и помидоры. Они содержат калий, который позволяет контролировать баланс воды в организме.

Таким образом, если вас беспокоят отеки по утрам, в первую очередь посетите врача. Исключив отечность по медицинским показаниям, можно прибегнуть к подручным средствам, перечисленным в этой статье.