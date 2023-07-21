 

Транжирит деньги: во сколько Пугачевой обходится отдых в Юрмале

21.07.2023, 19:53, Новости дня
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Легендарная советская исполнительница Алла Пугачева покинула Россию на фоне геополитических событий на Украине. Народная артистка СССР вместе с детьми и мужем поселилась в доме под Тель-Авивом. Жилье купил Максим Галкин*. Параллельно семья обзавелась израильским гражданством.

Сама Примадонна сегодня не выходит на сцену и не занимается бизнесом. Ее и детей обеспечивает отец семейства. А чтобы финансы не пели романсы, Максим Галкин* предпочел запеть политические лозунги. Для благодарной западной публики некогда популярный российский юморист сегодня больше транслирует русофобские заявления.

От недвижимости на родине творческая семейка частично избавилась, бизнес прикрыла и, видимо, не собирается возвращаться. К тому же Максим Галкин* в России числится иностранным агентом. А Алла Пугачева растеряла остатки былой славы, когда обрушилась с оскорблениями на народ.

Правда, и в Израиле супруги оставаться не могут. Жаркая погода не подходит для 74-летней певицы. Поэтому семейство на лето переехало в латвийскую Юрмалу. На отдыхе Алла Борисовна активно транжирит деньги. Она с семьей поселилась в особняке Марта по соседству с главной достопримечательностью города – Лаймой Вайкуле.

Несмотря на хорошую скидку, супруга Максима Галкина* платит за виллу около пяти миллионов рублей в месяц. Кроме того, семейство обзавелось прислугой. Алла Пугачева с мужем регулярно шикуют в ресторанах и, по данным местных блогеров, не против заглянуть в казино.

*Внесен в список иноагентов решением Минюста РФ


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