 

“Я поражаюсь”: Малышева уличила в безграмотности российских звезд

21.07.2023, 19:53, Новости дня
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Главный теледоктор Первого канала развенчала мифы о “чудодейственных” смесях, которыми снабжают себя звезды шоу-бизнеса. На передаче заговорили о препаратах коллагена — раскрученных биодобавках для улучшения состояния кожи. Елена Малышева возмутилась размаху пиар-кампании этих средств. По ее словам, на такие БАДы раскошеливаются безграмотные люди.

А ведь многие певицы, актрисы и просто знаменитые особы активно приобретали препараты коллагена с высокой стоимостью и нахваливали их. В списке отличившихся знатоков омоложения — Екатерина Андреева, Ксения Бородина, Оксана Самойлова, Яна Рудковская…

Ведущая шоу “Жить здорово!” объяснила, что на коллагеновые смеси люди тратят баснословные суммы и даже не подозревают о своей ошибке. Причем Елена Малышева их не жалеет, а всем остальным в шутку советует заняться предпринимательством: покупать простой желатин и в жидком виде его продавать, называя коллагеном.

“Желатин — это и есть коллаген, только он стоит смехотворно мало. То есть вы можете открыть бизнес, покупать желатин, разводить его. В зависимости от того, как разведете, будет прибыль. Если за 30 рублей купили маленькую пачку желатина, развели в трехлитровой банке, можно прям толкать жидкий коллаген. Стоит три тысячи одна доза”, — объяснила Елена Малышева.

Таким образом теледоктор уличила российских звезд, которые сами пьют дорогущие добавки и навязывают их остальным. “Я просто поражаюсь, какие деньги можно зарабатывать на безграмотности людей. И даже в каком-то смысле, я считаю, что это плата за безграмотность”, — выдала Елена Малышева.


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