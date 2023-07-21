МУС постановил конфисковать телевизор, по которому Путин будет участвовать в саммите БРИКС

Участие президента России Владимира Путина в саммите БРИКС в режиме видеосвязи нарушает Римский статут – с таким заявлением выступил зампредседателя Международного уголовного суда (МУС) Дамиен Ардел.

Суд постановил конфисковать видеооборудование, которое будет использоваться в ходе такой трансляции, если она состоится.

Ранее власти ЮАР заявили, что арестуют Путина в случае его приезда в страну, поэтому ему пришлось согласиться на участие в саммите в удалённом режиме. Однако в Претории признают, что даже такой формат будет нарушать законодательство страны, и в настоящее время ведут консультации с ведущими юристами о возможности онлайн-подключения Путина к встрече.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не исключил, что для соблюдения требований МУС изображение Путина будет размыто, а звук его голоса – изменён, чтобы у представителей суда не было возможности доказать, что именно он участвует в конференции.

– Мы с уважением относимся к международному праву и его институтам, таким как МУС, – говорит Рамафоса. – Сегодня нам позвонили из Гааги и сообщили, что показ президента России по видеосвязи делает видеооператора соучастником преступления, а оборудование – орудием преступления. Конфисковать могут не только сам телевизор, но даже и роутер, через который он подключится к интернету. Всё это очень серьёзно, и наши юристы ищут способы сделать участие президента Путина в саммите максимально комфортным в рамках закона.

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