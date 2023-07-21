Revolute Robotics удивила мир уникальным роботом-вездеходом HMR в виде шара

Новаторская американская компания Revolute Robotics представила уникальное технологическое творение под названием Hybrid Mobility Robot (HMR) – робота-вездехода с оригинальным шарообразным корпусом, обладающим невероятными возможностями перемещения как на земле, так и в воздухе. Эту захватывающую новость доложило издание New Atlas.

Изобретение HMR представляет собой квадрокоптер, интегрированный в структуру множества колец. Смена угла наклона и запуск пропеллеров позволяют дрону плавно катиться, используя потоки воздуха, в то время как его шарообразный корпус оказывается в роли своеобразного колеса. Однако, для взлета, HMR принимает стандартное горизонтальное положение и ведет себя как обычный квадрокоптер. Компания Revolute Robotics рассматривает использование вертикальных полетов как дополнительный вариант для преодоления разноуровневых платформ и препятствий, однако езда на земле считается более энергоэффективным решением.

Необычные эластичные кольца корпуса HMR обладают амортизационными свойствами, что позволяет смягчать удары при приземлении или столкновениях в воздухе, обеспечивая максимальную безопасность и надежность в экстремальных условиях.

Огромный потенциал HMR вызывает оживленный интерес в различных отраслях. Коммунальные службы, промышленные и горнодобывающие предприятия рассматривают возможность использования этого уникального робота для выполнения инспекционных работ. Кроме того, робот HMR обретает значение и в военных кругах, где исследуются его военные применения.

Однако точная дата выхода HMR на рынок остается неизвестной. На данный момент компания Revolute Robotics собирает средства для производства этой инновационной машины на краудфандинговой платформе StartEngine.