Врач-диетолог Марият Мухина предупреждает о канцерогенном аспартаме

Диетолог Марият Мухина заявила о потенциальной опасности содержащегося в некоторых сладостях сахарозаменителя аспартама, который был признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) канцерогеном. Согласно предупреждению Мухины, продукты, содержащие аспартам (E951), могут повысить риск развития раковых заболеваний и способствовать развитию ожирения.

«В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала аспартам потенциально опасным канцерогеном, который способен вызвать рак, считается, что все-таки вредными будут сладости с аспартамом», — поделилась Марият Мухина, беседуя с «Москвой 24».

Аспартам (E951) – это подсластитель, который используется в различных продуктах питания вместо сахара, чтобы придать им сладкий вкус. Однако исследования показали, что он может вызывать состояние, когда вкусовые рецепторы передают в мозг сигнал о поступлении сладкого, в результате чего выделяется инсулин, что, в свою очередь, стимулирует аппетит. Это может привести к перееданию и злоупотреблению калориями.

Марият Мухина также отметила, что продукты с добавкой E951 могут спровоцировать склонность к ожирению, что является актуальной проблемой в современном обществе.