Отеки являются симптомами разных заболеваний

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин объясняет: отеки не являются самостоятельным заболеванием, а лишь сигнализируют о проблемах в организме. Это отечность, вызванная задержкой воды в тканях, и причины ее появления могут быть различными. Отеки могут возникать у абсолютно здоровых людей, например, в результате гормональных изменений в женском организме во время менструального цикла или длительного сидения. Однако следует помнить, что отеки также могут быть признаками серьезных состояний, таких как сердечная или печеночная недостаточность. Об этом пояснил Александр Юрочкин и рассмотрел различные типы отеков, связанных с заболеваниями сердца, печени и других органов.

Физиологические отеки, вызванные временным задерживанием воды в тканях после длительного сидения или неподвижности, считаются нормальными и проходят самостоятельно. Также они могут возникать у женщин во время предменструального синдрома или беременности. Отеки при болезнях сердца, связанные с сердечной недостаточностью, являются одними из наиболее распространенных и опасных. Когда сердце становится недостаточно сильным для перекачивания крови по кругу кровообращения с достаточным давлением, возникают отеки на лодыжках или голенях, а в дальнейшем они могут распространиться на всё тело. Некоторые формы сердечной недостаточности могут вызывать отек легких с кашлем с кровью.

При болезнях почек отеки могут возникать локально, но со временем они могут стать генерализованными. Это особенно верно, если проблемы с почками игнорируются и не принимаются меры. Отеки могут сопровождаться сильной отечностью век, особенно утром после сна.

Заболевания печени, особенно цирроз, также могут вызывать отеки из-за задержки воды в тканях, иногда сопровождающейся асцитом – скоплением жидкости в брюшной полости.

При аллергических реакциях также возникают отеки из-за повышенной проницаемости капилляров. Особенно опасен ангионевротический отек (отек Квинке), который может повлечь за собой летальные последствия. В таких случаях возникает сильный отек глубокой соединительной ткани, чаще всего на губах, веках, языке или горле.