Мнение: Судьба Стрелкова

Пишут, что задержали Игоря Стрелкова. И вроде бы обвиняют в совершении преступления, отвественность за которое предусмотрена ст. 282 УК.

Стрелков – этот тот самый Стрелков, который 17 июля 2014 года хвастался, что ополченцы сбили транспортный самолет.

Но транспортник оказался гражданским Boeing 777.

И в ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению за уничтожение самолета Boeing 777 в небе над Донецкой областью Украины и убийство 298 пассажиров.

Понятное дело, что Стрелкова не передадут Нидерландам для отбывания наказания по вынесенному приговору. Да и в России его едва ли посадят. Посидит чуток и выйдет на свободу…

Переживаю, как бы у Стрелкова в камере сердце не отказало, или не надумал он еще чего непоправимого…

Или напрасно я переживаю? Не надумает? И нервы у него крепкие, а сердце – здоровое?

Фотография Стрелкова отсюда

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