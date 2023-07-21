Мнение: О повышении ставок Зеленским… С кем теперь воюет Украина?

Меньше суток потребовалось Киеву, чтобы выработать симметричный ответ на позавчерашнее предупреждение российского Минобороны о новых правилах судоходства в Чёрном море. Он получился вынужденным, но при том «дерзким», пиарным и… полностью повторяющим путинскую стратегию повышения ставок, активное применение которой привело две страны и половину мира к нынешнему состоянию. Впрочем, ввиду отсутствия значимых успехов на фронтах, у киевских властей не остаётся иного выхода, кроме попыток дальнейшей эскалации.

Но есть нюанс…

Минобороны Украины заявило, что «с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками». В ведомстве добавили, что украинская армия имеет необходимые средства для воплощения своих планов в реальность, намекнув на судьбу крейсера «Москва». Такое уточнение показывает, что заявление МОУ ориентировано в первую очередь на внутреннюю аудиторию, для которой это прошлогоднее событие остаётся одним из символов украинских перемог.

Тем не менее, к нему лучше отнестись серьёзно всем.

Но тут начинаются серьёзные конфликты интересов.

Первое. В известном «Руководстве Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооружённым конфликтам на море», прямо говорится, что «торговые суда и гражданские летательные аппараты являются гражданскими объектами, кроме тех случаев, когда… в силу своего характера, расположения или использования они вносят эффективный вклад в военные действия». И если #Россия уже и так в роли плохого парня, то нелепое «обезьянничание» и «зеркалирование» со стороны Украины явно не добавляет ей ни моральной правоты, ни международной поддержки. Не говоря уже о том, что атакуя гражданские корабли даже в «как бы своих» водах, Украина de facto атакует государства, под флагом которых они ходят.

Второе. А ведь атаковать водные цели американскими Harpoon‘ами или собственными «Нептунами» всё-таки придётся, если уж подкреплять свои заявления реальными действиями. Но украинские ВМС не могут эффективно оперировать «в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива» без поддержки американской воздушной и космической разведки, а вооружение, которое может быть использовано для ударов — как Harpoon‘ы, так и водные беспилотники — преимущественно западного производства. Что в случае нападения на гражданские сухогрузы и танкеры автоматически сделает Запад соучастником.

Третье. Основная часть танкеров, контейнеровозов, сухогрузов и т.п., перевозящих продукцию из росийских портов по Чёрному морю, ходят не под российским флагом. В числе основных судовладельцев — Греция, Либерия, Мальта, Гонконг. Вдобавок через КТК и порт Озереевка под Новороссийском переваливается #нефть из Казахстана, принадлежащая американским компаниям и идущая на запад Европы. Также из зерновых терминалов Новороссийска идут фураж и продовольствие в #Китай и ту же «голодающую Африку». Ну и Турция как страна-оператор морских проливов ничуть не заинтересована в падении трафика и, соответственно, сборов.

В свете сказанного становится абсолютно непонятным – кого теперь #Украина включает в число своих врагов?

Против чьих интересов будут направлены её обещанные «грозные удары» в северо-восточной части Чёрного моря?

Ну не можем же мы предположить, что Киев стал размениваться на толстый троллинг Кремля и пустые словесные угрозы?

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