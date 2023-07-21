Стильно, сдержанно, подходит для университета: подборка актуальных образов в стиле преппи

Стиль преппи возник на основе стиля униформы престижных частных школ, которые готовили своих учеников к поступлению в элитные вузы. Он зародился в 40-х годах в США и стал настоящей субкультурой. Преппи – это смесь элегантного делового и комфортного повседневного стиля. Это просто идеальное решение для школ и университетов. Оцените подборку образов в стиле препии и выберите лучший.

Аккуратные складочки

Теннисные юбки в складочку являются основой стиля преппи. Дополните эту стильную базу футболкой поло и кардиганом, наброшенным на плечи. Также вы можете выбрать более спортивный вариант, дополнив юбку обычной футболкой или майкой-боксеркой.

Строгая полоска

Смещение различных текстур и стилей может стать хорошим способом создать неповторимую индивидуальность в рамках стиля преппи. Например, вы можете сочетать вязаный свитер с косами и полосатые зеленые шорты. Дополните этот ансамбль изящными туфельками на небольшом каблуке, чтобы выглядеть неотразимо.

Стильный бомбер

Многие голливудские знаменитости любят студенческий образ, в основе которого лежит стильный бомбер. Стильная трикотажная куртка с круглым вырезом может придать вашему повседневному официальному образу более элегантный винтажный вид.

Ремикс регби

Как и многие основные элементы гардероба, вдохновленные школьной эстетикой, рубашка регби является отличным элементом старой классики, который приобрел второе дыхание в современной моде. Сочетайте такой яркий верх со сдержанными комфортными велосипедками, которые сделают ваш образ молодежным и даже немного детским.

Расстегните рубашку

Есть что-то восхитительное и притягательное в незастегнутой или слегка расстегнутой рубашке. Особенно когда поверх нее надевают вязаный свитер или жилет. Добавьте к этом комплекту плиссированную юбку, и вы получите просто непревзойденный непринужденный образ, полностью соответствующий стилю преппи.

Наденьте поло

Футболка поло может практически любой образ приблизить к стилю преппи. Вы можете использовать поло-оверсайз и носить его поверх макси-юбки, чтобы придать этому стилю более современный оттенок.

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Одевайтесь удобно

Может показаться, что слова “опрятность” и “комфорт” являются антонимами, но это не совсем соответствует действительности. Блейзер, толстовка с круглым вырезом, бейсболка, стильные спортивные брюки, тренч – все это отлично сочетается и выглядит максимально стильно. К тому же в такой одежде вам будет максимально удобно на протяжении дня.

Наденьте блейзер

Если вы сможете подобрать правильный блейзер, считайте, что образ в стиле преппи готов. Нужно лишь дополнить его парой туфель Мэри Джейн и полосатыми носочками. Под блейзер наденьте платье-комбинацию и получите просто нереальный наряд не только для работы и учебы, но также для каких-то торжественных случаев.

Выбирайте аргайл

Аргайл – это классический узор, состоящий из ромбов или квадратов. Одежда в такой расцветке позволяет органично сочетать официальный и спортивный стили. Выберите для себя эластичный комплект из юбки и топа, который выгодно подчеркнет фигуру и обеспечит абсолютный комфорт.