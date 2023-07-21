В Махачкале медсестры издевались над пациентом психдеспансера и записывали это на видео
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В Дагестане предположительно сотрудница Республиканского психо-неврологического диспансера положила подушку на лицо пациенту, который привязан к кровати резиновыми жгутами. Вторая медсестра снимает происходящее на телефон и смеется. Кадры издевательства появились в Сети, сообщает Радио 1.
Министерство здравоохранения Дагестана провел проверку и подтвердил факт жестокого обращения. Виновницами оказались две санитарки, по данным Пятого канала, их уже уволили.
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