В Махачкале медсестры издевались над пациентом психдеспансера и записывали это на видео

В Дагестане предположительно сотрудница Республиканского психо-неврологического диспансера положила подушку на лицо пациенту, который привязан к кровати резиновыми жгутами. Вторая медсестра снимает происходящее на телефон и смеется. Кадры издевательства появились в Сети, сообщает Радио 1.

Министерство здравоохранения Дагестана провел проверку и подтвердил факт жестокого обращения. Виновницами оказались две санитарки, по данным Пятого канала, их уже уволили.