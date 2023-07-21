 

Как живет Эдита Пьеха: рассказал ее именитый внук

21.07.2023, 18:32, Новости дня
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Народная артистка СССР Эдита Пьеха готовится к празднованию дня рождения. 31 июля легенде отечественной эстрады исполнится 86 лет. Поздравить певицу соберутся близкие и родные. Торжество планируется провести в ее загородном доме.

Об этом рассказал любимый внук артистки Стас Пьеха. В интервью изданию “Утро.ру” 42-летний выпускник проекта “Фабрика звезд” подчеркнул, что гости собираются насладиться свежим воздухом и угощениями в беседке, если, конечно, позволит погода.

Кстати, беседку любимой бабушке подарил Стас Пьеха на очередной день рождения. Сама Эдита Станиславовна давно отошла от дел. Она больше не выступает на сцене, не появляется на телевидении, даже праздничного концерта в честь дня рождения давать не собирается.

Вместо творческой суеты Эдита Пьеха с 2021 года предпочитает отдыхать на даче в Ленинградской области. По словам внука, за звездой советской эстрады постоянно приглядывают близкие люди. У певицы дома регулярно бывает дочь Илона Броневицкая и он сам.

Стас Пьеха также посетовал, что не может определиться с подарком на день рождения. По его словам, у исполнительницы хитов “Надежда”, “Наш сосед,” “Семейный альбом” и других есть практически все. Близкие дарили ей и беседку, и кресла, и даже розовый сад.


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