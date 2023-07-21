Антон Силуанов: Ненефтегазовые доходы превысят план, возможно увеличение бюджетных расходов

Министр финансов Антон Силуанов выразил оптимистичный прогноз относительно ненефтегазовых доходов на 2023 и 2024 годы, заявив, что они значительно превысят утвержденный план. В результате улучшения макроэкономической ситуации страны, правительство ожидает увеличение доходов как в текущем, так и в следующем году. Это позволит рассмотреть возможность увеличения бюджетных расходов в соответствии с новыми доходными перспективами.

Господин Силуанов отметил, что объем увеличения расходов пока не обсуждался в правительстве, но предположительно он будет зависеть от превышения доходного плана. В 2024 году также планируется перераспределить около 450 миллиардов рублей бюджетных расходов.

Согласно трехлетнему плану, ожидается, что ненефтегазовые доходы составят 17,191 трлн рублей в 2023 году, 18,584 трлн рублей в 2024 году и 19,491 трлн рублей в 2025 году. По сравнению с этим, доходы от нефтегазовых источников оцениваются немного выше 8 трлн рублей на протяжении периода 2023–2025 годов.

В текущем году ненефтегазовые доходы федерального бюджета достигли 8,999 трлн рублей, что означает прирост на 17,8% по сравнению с прошлым годом. В то же время доходы от нефтегазовых источников уменьшились на 47% и составили 3,382 трлн рублей. Министерство финансов объясняет такое снижение высоким базовым уровнем прошлого года, а также сокращением цен на нефть марки Urals и экспорта газа.

Данные ведомства также указывают на дефицит бюджета в первом полугодии 2023 года, который составил 2,595 трлн рублей, при доходах в размере 12,3 трлн рублей. По прогнозу Минфина, дефицит в текущем году ожидается на уровне 2,9 трлн рублей, в 2024 году — 2,2 трлн рублей, а в 2025 году — 1,3 трлн рублей.