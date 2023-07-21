 

Тревожные симптомы жировой болезни печени, которые проявляются во рту

21.07.2023, 16:53, Разное
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Большинство не подозревает о наличии неалкогольной жировой болезни печени, однако состояние полости рта может помочь выявить различные заболевания, включая эту патологию. Жировая болезнь печени вызвана накоплением жира в клетках печени, что со временем может привести к воспалению и повреждению органа.

Врачи обратили внимание на то, что рот может давать подсказки о состоянии печени. Жировые отложения в печени могут нарушить ее способность вырабатывать факторы свертывания крови, что приводит к опуханию и кровоточивости десен.

Однако десны – не единственная часть рта, которая может свидетельствовать о проблемах с печенью. Врачи утверждают, что есть ключевые признаки заболевания печени, которые проявляются во рту:

1. Обесцвеченные или бледные губы и десны – повреждение печени может привести к анемии.
2. Кровоточивость и опухание десен – это может быть вызвано недостатком факторов свертывания, вырабатываемых печенью.
3. Покрасневший язык – токсины, которые печень не может обработать, попадают в кровь и могут изменить внешний вид и влажность языка.
4. Неприятный запах изо рта – это происходит из-за того, что печень не может должным образом обезвреживать химические вещества в организме.
5. Сухость во рту – снижение выработки слюны может произойти, когда заболевание печени ухудшает пищеварение.

Важно обращать внимание на такие симптомы, так как жировая болезнь печени может оставаться незамеченной до поздних стадий, и раннее выявление поможет своевременно начать лечение.

Ранее МедикФорум писал о симптомах патологии щитовидной железы.


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