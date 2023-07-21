 

Realme С51: Новый смартфон с функцией Mini Capsule для эмуляции Dynamic Island, аналогичной iPhone 14 Pro

21.07.2023, 16:53, Разное
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Компания Realme готовится к анонсу своего нового смартфона С51, который обещает привлечь внимание пользователей особенной функцией под названием Mini Capsule, эмулирующей Dynamic Island, известную у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Об этом утечка информации появилась в Twitter благодаря инсайдеру с ником Paras Guglani.

По словам Guglani, функция Mini Capsule в Realme С51 представляет собой небольшую область для уведомлений, размещенную в верхней части экрана и отделяющуюся пополам для вмещения фронтальной камеры, интегрированной в U-образный вырез.

Инсайдер также сообщает, что новый смартфон Realme будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора устройства составит 5000 мАч, а также обещана поддержка быстрой зарядки мощностью до 33 Вт.

Благодаря опубликованным изображениям от Paras Guglani становится ясно, что Realme С51, копируя функционал Dynamic Island, также приобретет необычное расположение задних камер, подобное iPhone.

Пока нет информации о дате появления новинки в продаже и ее стоимости. Однако стоит отметить, что смартфоны серии С от Realme обычно позиционируются как бюджетные устройства.


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