Калининград переименуют в Барклай-де-Толлевск

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ о переименовании Калининграда. С 1 августа 2023 город будет официально называться Барклай-де-Толлевском, а область – Барклай-де-Толлевской.

По словам Алиханова, Калинин не имел никакого отношения к региону, тогда как Михаил Богданович Барклай де Толли много раз бывал в этих местах и скончался в современном Черняховске.

– До конца года мы установим несколько памятников генералу и откроем музей в его честь, – пообещал он.

С инициативой избавиться от советских названий на территории Калининградской области выступили представители Балтийского казачьего войска. В ближайшее время активисты планируют добиться переименования Советска, Краснознаменска, Правдинска и не только.

– Мы рады, что идея искоренить в нашем прекрасном регионе имена большевиков-христопродавцев нашла живой отклик у начальства. Барклай-де-Толлевская область – это звучит гордо и вселяет трепет в наших врагов, – рассказал журналистам атаман станицы Янтарная Иосиф Петров.

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