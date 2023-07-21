Скандалы: Подсадили на колёса

Сбербанк, ВТБ и АФК «Система» ради прибылей заваливают страну электросамокатами

Количество ЧП с участием электросамокатов с каждым годом увеличивается. При этом все попытки регулирования их использования выглядят скорее декоративными. Оно и понятно: маржинальность этого бизнеса превышает 40%, а в числе его главных бенефициаров находятся влиятельные олигархические структуры.

В июне два трагических инцидента с электросамокатами случились в Волгограде. На полном ходу самокатчик сбил трёхлетнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу с множественными переломами, гематомами и подозрением на сотрясение мозга. Днём ранее похожий инцидент произошёл на городской набережной, где шестилетняя девочка находилась со своим отцом. «Дочь шла ко мне вдоль велодорожки, когда её сбила на электросамокате женщина. Причём она выезжала с тротуара, где электросамокатов в принципе не должно быть», – поделился отец шестилетней Майи. Виновницу аварии пока так и не нашли.

В начале июля в Новгородской области был вынесен первый в стране приговор по делу, касающемуся езды на самокате в нетрезвом виде. Водителя обязали выплатить 30 тыс. рублей.

Езда без контроля

Первая и пока единственная попытка хоть как-то упорядочить правила пользования электросамокатами была предпринята только в этом году. С 1 марта вступили в силу обновлённые правила дорожного движения. Электросамокаты, моноколёса, сигвеи и другие подобные устройства официально признали средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Правда, сколько-нибудь серьёзных ограничений для них так и не предусмотрели: водителям СИМ запрещено выезжать на автомагистрали и двигаться со скоростью свыше 25 километров в час, также они обязаны уступать дорогу пешеходам. За нарушение ПДД самокатчикам может грозить штраф от 800 рублей до 1,5 тысячи.

Можно предположить, что и очередные ужесточения (даже если таковые состоятся) окажутся чисто декоративными. По оценкам аналитиков Тинькофф Банка, в ближайшие несколько лет сервисы кикшеринга имеют все шансы увеличить свои доходы в 10 (!) раз – до 100 млрд рублей. Среднегодовой рост выручки составит порядка 60%. Очевидно, что терять такие суммы из-за какого-то там регулирования никто не захочет. При этом на рынке кикшеринга (так называется прокат электросамокатов) сегодня правят бал влиятельные лоббисты, которые себя в обиду уж точно не дадут.

Кто в деле

Рынок электросамокатов в России начал развиваться всего лет пять назад. Однако за достаточно короткий срок произошла стремительная консолидация. Более 80% рынка сейчас принадлежит двум крупным игрокам – компаниям Whoosh и Urent. Среди других заметных участников – E-motion., «Яндекс Go», «Карусель», «Рушеринг» и Molnia. «Серьёзную конкуренцию двум лидерам может навязать только «Яндекс». Он вышел на рынок самокатов совсем недавно, в 2021 году, поэтому пока не успел занять существенную долю на рынке. Но клиентская база его экосистемы насчитывает десятки миллионов человек, которых можно вовлечь в кикшеринг. А ещё у компании огромные ресурсы, которые позволили ей запросто увеличить парк только за 2022 год в 4 раза – с 5 до 20 тыс. самокатов», – отмечают аналитики Тинькофф Банка.

Однако угнаться за лидерами будет непросто. Так, Whoosh с 2019 по 2022 год нарастила свой парк с 20 до 82 тыс. самокатов. Сегодня Whoosh присутствует в 40 городах страны и собирается расширяться дальше. Причина стараться есть: за три года выручка компании увеличилась со скромных 69 млн рублей до 6,7 миллиарда!

Основатель Whoosh – бывший вице-президент авиакомпании S7 по инновациям Дмитрий Чуйко, взявший в партнёры бывших коллег Егора Баяндина, Сергея Лаврентьева и Олега Журавлёва. При этом среди главных инвесторов Whoosh, по данным Forbes, значатся паевой фонд «ВТБ Капитал Инвестиции», а также банк «Открытие» (который, напомним, впоследствии также отошёл всё тому же ВТБ). В своё время от «Открытия» Whoosh получила 1 млрд рублей в форме кредита. Кроме того, около 1 млн долларов в Whoosh вложила инвестиционная компания Ultimate Capital Андрея Кондратюка и Евгения Зальцмана. В прошлом году Whoosh стала единственной компанией в России, которая вышла на IPO. Правда, результаты оказались достаточно скромными: компании удалось привлечь чуть более 2 млрд рублей, что соответствует примерно 10% от её капитализации.

Второй крупный игрок – компания Urent – тоже начинал как амбициозный стартап тогда ещё никому не известных бизнесменов Ольги Стефанюк и Андрея Калинина. На первом этапе создатели привлекли 150 млн рублей у частных инвесторов. Однако сегодня за Urent стоят куда более крупные структуры. В 2021 году 250 млн рублей в самокатчиков вложил фонд Sistema SmartTech, являющийся структурой АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Ещё 300 млн рублей компания получила в качестве займа от структур «Сбера», а ещё 400 млн – в кредит непосредственно от самого Сбербанка. В феврале прошлого года, по данным РБК, Urent также привлекла инвестиции от МТС (также контролируется уже упомянутым Владимиром Евтушенковым) и от фондов VPE Capital и VEB Ventures (структура «ВЭБ.РФ»). По неофициальной информации, общий объём привлечённых инвестиций составил порядка 7,5 млрд рублей.

В каждый угол по самокату

Непременным условием дальнейшего развития рынка кикшеринга (то есть успешного возврата миллиардных инвестиций) является увеличение парка самокатов и количества пользователей. Потому количество самокатов на улице будет только расти. Прошлый год оказался для кикшеринга очень удачным. По подсчётам сервиса truesharing.ru, объём рынка составил 13,3 млрд рублей, что на 64% больше, чем годом ранее. На 57% выросло и число пользователей электросамокатов – до 15,5 млн, а количество поездок увеличилось на 88%.

Понятно, что возможные ужесточения правил пользования самокатами в эту радужную картину, мягко говоря, не вписываются. Владельцы самокатных сервисов открыто заявляют о том, что хотели бы сделать электросамокаты полноценной частью транспортной системы. «Есть регионы, которые говорят: «Это только развлечение, из этого не сделаешь транспорт». Мы в ответ рассказываем, что когда у тебя мало самокатов, то нет смысла из этого делать транспорт. Люди будут кататься в парках и на набережной. Зато когда плотность высокая и на каждом углу самокаты, ты легко можешь взять один, легко можешь его оставить – это позволяет сделать транспортный сценарий. Некоторые власти слушают с интересом», – заявлял сооснователь компании Urent Андрей Азаров.

Правда, о том, как сделать без­опасными «самокаты на каждом углу», кикшекеры предпочитают умалчивать. Стандартный аргумент о том, что крупные сервисы, дескать, заботятся о безопасности, не выдерживает никакой критики. Ещё не было случая, чтобы пострадавший в столкновении с электросамокатом пешеход отсудил компенсацию у прокатной компании. На первый взгляд, это логично – та не может нести ответственность за водителя устройства. Тем не менее тот факт, что взять электросамокат напрокат может кто угодно – хоть пьяный, хоть подросток, хоть человек «под веществами», – делает ситуацию противоречивой. Получается, что компания ради прибылей готова сдавать самокаты без каких-либо ограничений, не неся, по сути, никакой ответственности.

Кстати

«К сожалению, ранее принятые меры не решили проблему полностью, – констатировали представители Следственного комитета. – В различных регионах России фиксируются новые происшествия с участием лиц, небезопасно передвигающихся на электросамокатах. Например, в Ярославле девушка на электросамокате сбила ребёнка, в Москве четырёхлетняя девочка попала в реанимацию с переломом черепа после наезда молодого человека на электросамокате. В Санкт-Петербурге проводятся три доследственные проверки, связанные с травмированием пешеходов в связи с наездами на них электросамокатов».

Кира Ремнёва

Оригинал материала: “Наша Версия”