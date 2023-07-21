“Бывает много негатива”: дочь откровенно об отношениях с Успенской
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Татьяна, у Вас почти готов дебютный альбом – знаю, что его выпуск уже находится в финальной стадии. А как же личная жизнь, когда о ней подумаете?
Сейчас для работа и карьера – это самое важное для меня. А с личным – как Бог даст. Мама меня не торопит, не спешит выдать замуж. Мы же не где-то в деревне (улыбается). Наверное, мой мужчина уже родился, но пока до меня не дошел. Когда он придет, я пойму, что это он.
А быть дочерью суперзвезды Любови Успенской – это ноша или награда?
И то, и другое – все зависит от обстоятельств. Конечно, такое родство предполагает больше ответственности. Я понимаю, что на меня смотрят более критично, оценивают, сравнивают, завидуют. И часто бывает много негатива в мой адрес.
Как не реагировать на него? Как не сломаться под потоком бесконечного хейта?
Я со временем научилась, хотя и не сразу. Это своего рода закалка. Сейчас уже не обращаю внимание на злые языки.
Только что Вы с мамой были на отдыхе. Как провели время?
Это была закрытая территория, где нас никто не видел. Море, пирс, шикарная погода! Получился достойный отдых после напряженного года. Впереди много работы!
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