Поклонник Путина Макгрегор – США на опасном пути к войне с Россией, и это надо остановить

США встали на кривую, опасную дорожку и двигаются к войне с Россией, считает полковник в отставке Дуглас Макгрегор. В своём интервью он отметил, что, раз Штаты стали передавать Украине кассетные бомбы, значит, остальные их запасы вооружений иссякли. И в таком случае он настаивает, что нужно призвать к ответу всех, кто к этому причастен.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник в отставке, бывший советник министра обороны при президенте Дональде Трампе: Итак, первый вопрос заключается в том, где министр обороны, где председатель комитета начальников штабов, где начальники штабов? Их обязанность — гарантировать, что у нас адекватные военные запасы. Их обязанность — гарантировать, что, если нам вдруг придётся сражаться, никто не будет страдать от нехватки боеприпасов, бронежилетов или чего бы то ни было. Но мы знаем, что это не так.



И эти кассетные бомбы — старые, мы их очень давно не использовали, и на то есть понятные причины. Прежде всего, они были не так уж эффективны: у них большой показатель, когда они не разрываются. Во-вторых, с ними много проблем, потому что, как вы сказали, они создавали проблемы не для танков и боевых бронемашин, а представляли опасность для всех, кто управляет колёсными средствами, на грузовике или джипе. Так что, очевидно, эти светлые светящиеся объекты на земле, которые выглядели как бейсбольный мяч, привлекали мирных людей, особенно детей, и они получали ранения. И мы сказали, что больше не будем их использовать. Но нам, судя по всему, больше нечего отправить.



Кого-то нужно уволить. Очевидно, человек наверху должен уйти. Его нужно отправить в прекрасное место, где он сможет время от времени встречаться с внуками. А остальных нужно призвать к ответу. Но всем плевать.



Думаю, есть такое ощущение, будто мы можем провоцировать русских, мы можем их задевать и ничего плохого не случится. Они ошибаются. Мы сейчас идём по кривой дорожке, по опасной дорожке. Я впервые думаю, что мы направляемся навстречу войне с Россией. И кто-то должен это остановить.

Дата выхода в эфир 19 июля 2023 года.

—