Ученые выяснили, почему ожирение делает рак яичников более смертоносным



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Известно, что ожирение, считающееся неинфекционной пандемией, увеличивает риск рака яичников и снижает вероятность выживания при этом заболевании. Исследователи из США нашли объяснения этом факту.

Исследователи проанализировали ткани раковых опухолей у пациентов с раком яичников. Они смогли сравнить ткани пациентов с высоким индексом массы тела (ИМТ) и пациентов с более низким ИМТ. И выделили два важных отличия.

У больных раком с ИМТ выше 30 (диапазон ожирения) ученые обнаружили особую закономерность в типе иммунных клеток, окружающих раковые опухоли. Они обнаружили изменения в популяциях иммунных клеток, называемых макрофагами, которые проникают в опухоль. Это обычно связано с более поздними стадиями рака и плохой выживаемостью.

Раковые опухоли у пациентов с ожирением также были окружены более жесткой волокнистой тканью, которая, как известно, помогает опухолям сопротивляться лечению химиотерапией. Команда также смогла подтвердить свои выводы, наблюдая аналогичные закономерности у мышей с раком яичников, получавших диету с высоким содержанием жиров.

Ученые подчеркивают, что данное исследование дает надежду на более эффективные методы лечения рака яичников, несмотря на распространенность ожирения во всем мире.