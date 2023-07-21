 

Игорь Стрелков согласился отбыть срок за госизмену вместо Пригожина

21.07.2023, 15:33, Разное
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Задержание экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова произошло по его собственной просьбе, утверждает источник в органах. Стрелков согласился понести наказание за попытку организации мятежа вместо главы ЧВК «Вагнер» Пригожина.

Война в УкраинеНеотвратимость наказание является основополагающим принципом уголовного права, считает старший юрисконсульт ИА «Панорама» Бронислав Рубенштейн. Инцидент с несуществующей за сотни миллиардов рублей из российского бюджета ЧВК «Вагнер» несколько пошатнул сложившиеся устои, однако всё поправимо: необходимо, чтобы кто-то был осуждён на срок до 20 лет за госизмену.

Стрелкову, как утверждает источник, было «больно видеть», что никто из мятежников не был наказан. Он вызвался добровольцем на отбытие тюремного срока вместо Пригожина. После оформления всех необходимых документов по его адресу выехала группа захвата, которая препроводила его в Басманный суд, который назначил ему соответствующее наказание.

Сам Иосиф Пригожин ситуацию пока не комментирует. По его словам, у него в ближайшие дни состоится гастрольный тур по Золотому кольцу России, и подготовка к этому событию занимает всё время.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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