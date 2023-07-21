Nintendo отвергла эмулятор Dolphin для Steam после просьбы от Valve

Разработчики популярного эмулятора Dolphin, предназначенного для игр на PC с использованием игровых данных Nintendo GameCube и Wii, объявили об отмене своего намеченного выхода на платформе Steam. Причиной такого решения стала просьба компании Nintendo не размещать данный эмулятор в сервисе цифровой дистрибуции.

Изначально планировалось, что Dolphin должен был появиться в Steam до конца июня 2023 года, однако уже в мае разработчики столкнулись с приостановкой процесса. Стало известно, что Valve обратила внимание на запрос Nintendo, касающийся запрета на размещение эмулятора в магазине. Как сообщается, компания обратилась к юристам Nintendo с целью уточнить юридическую сторону вопроса перед официальным релизом Dolphin в Steam. В ответ Nintendo сослалась на закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) и настоятельно попросила Valve не допускать эмулятор в свой магазин.

Представители компании Valve советовали разработчикам Dolphin обратиться к японскому гиганту игровой индустрии, чтобы решить все вопросы и получить согласие на размещение эмулятора. Однако разработчики Dolphin считают такой исход маловероятным, учитывая негативную позицию Nintendo по отношению к эмуляторам.

В результате команда Dolphin приняла решение отказаться от релиза в Steam и продолжить работу над обычными версиями своего эмулятора. Они также заявили, что не нарушают закон при использовании ключей для расшифровки игр с Wii и готовы отстаивать свою точку зрения в суде, если потребуется.