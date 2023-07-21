Кардиолог Конев: Гипертония – молчаливая опасность для здоровья

Кардиолог Юрий Конев предупреждает об особой опасности гипертонии, которая часто протекает бессимптомно, но может привести к трагическим последствиям. В интервью журналистам он подчеркнул, что артериальная гипертония – это патологическое состояние, требующее обязательного контроля и лечения.

“Последствия невылеченной гипертонии самые неприятные: можно умереть и остаться инвалидом, можно потерять весь интерес к жизни”, – предостерегает врач, комментируя для «Ленты.ру». Особенностью гипертонии является ее частое протекание без явных симптомов, особенно у людей зрелого возраста и женщин в период климактерия. Иногда гипертония сама становится лишь симптомом серьезных заболеваний. Для выявления проблемы важно периодически измерять артериальное давление. При повышенных показателях следует обратиться к терапевту. Также кардиолог Юрий Конев подчеркивает, что гипертония может проявляться болевыми синдромами, особенно у лиц старше 50 лет.

“Беспокоиться стоит, если возникают боли в сердце и головные головные боли сжимающего характера – в таком случае обязательно нужно обратиться к кардиологу”, – советует специалист.

Сегодня врачам доступны различные ресурсы для лечения гипертонии, однако важно строго соблюдать назначенную лечебную схему и прием лекарств без перерывов.

Предыдущее сообщение портала MedikForum.ru о том, что продукты с высоким уровнем углеводов могут повышать артериальное давление, приобретает особую актуальность в свете предупреждения кардиолога о серьезных последствиях гипертонии для здоровья.