Глобальное укрепление доллара: экономические дисбалансы и потери развивающихся стран

Укрепление реального эффективного курса доллара США, достигшее рекордного уровня за последние 20 лет в прошлом году, привело к возникновению дисбалансов в торговой и финансовой сфере. Развитые страны столкнулись с увеличением торговых дефицитов, которые были скомпенсированы притоком капитала из развивающихся рынков. В результате ослабления валют развивающихся стран, их экономика претерпевает значительные потери: каждый 10-процентный рост курса доллара США приводит к сокращению ВВП этих стран на 1,9% через год, что сказывается и на реальных объемах торговли – импорт уменьшается вдвое быстрее, чем экспорт, отмечают эксперты МВФ.

Доклад Международного валютного фонда подчеркивает, что укрепление доллара США, особенно после повышения ставок Федеральной резервной системы и усиления «рискофобии» на рынках, приводит к нарастанию дисбалансов по текущим счетам. В 2022 году укрепление доллара составило 8% (а к октябрю того же года – до 14%), что повлекло за собой переток капитала с развивающихся рынков на развитые экономики.

Последние годы также отмечают увеличение глобальных объемов кредитования и заимствования в отношении ВВП. Это указывает на торговые и финансовые искажения, связанные с притоком капитала из Китая и стран-сырьевых экспортеров, которые помогли скомпенсировать дефицит торговли в развитых странах, вызванный повышением цен на энергосырье и продовольствие. Однако влияние изменений в резервах оказалось незначительным, в то время как инвестиции в американские активы значительно увеличились. Страны с растущим дефицитом по текущему счету, в свою очередь, активно сокращали расходы бюджета.

Что касается разброса между странами, то Китай лидирует с наибольшим профицитом по текущему счету в прошлом году, который составил $402 млрд (в сравнении с $353 млрд в предыдущем году), за ним следуют РФ с профицитом в $233 млрд (в сравнении с $122 млрд) и Саудовская Аравия с профицитом в $151 млрд (в сравнении с $44 млрд). Однако прогнозируется, что в 2023 году эти значения существенно снизятся. С другой стороны, Германия, Япония, Южная Корея и Нидерланды уже сократили свои профициты более чем в два раза, а в Италии и Франции баланс текущего счета стал отрицательным. США сохраняют самый значительный дефицит, который вырос с $846 млрд до $944 млрд, и Великобритания также столкнулась с ростом дефицита с $47 млрд до $116 млрд.

Эксперты МВФ отмечают, что укрепление курса доллара США на 10% сказывается на развивающихся странах еще долгое время – в течение двух с половиной лет. В то время как в развитых странах эффекты значительно менее заметны – пик потерь составляет 0,6% ВВП и наступает через квартал, а полное влияние укрепления доллара пропадает в течение года. Это обусловлено тем, что реальные объемы торговли в развивающихся странах сокращаются более существенно – уровень импорта сокращается вдвое быстрее экспорта, а также отмечается уменьшение объема инвестиций.

Следует отметить, что две трети стран, вступивших в период снижения производственной активности, имеют гибкие курсы валют.