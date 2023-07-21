Рупор кремлевской пропаганды: Выбрал свободу

Американский солдат Трэвис Кинг. Выбрал свободу и бежал в Северную Корею.

США признали, что Кинг добровольно бежал с территории Южной Кореи в Северную.

КНДР подчеркнуто игнорирует попытки США связаться с Кингом. Все запросы со стороны Пентагона были Пхеньяном проигнорированы. У Кинга начинается новая жизнь. Удачи ему.

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