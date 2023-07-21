Мнение: О независимых и самостоятельных русских женщинах… И как вдруг — такое?

Зря русских ругают «националистами». #Россия — многонациональная страна, её #столица — ещё более мультинациональный мегаполис. И в нём вполне естественно выстраиваются интернациональные #отношения между М и Ж. Причём с явно видимым и очень интересным перекосом в «пользу» женщин.

О нём и поговорим сегодня в традиционной пятничной рубрике #пробаб.

Сказать, что русские #женщины — самые отчаянные интернационалистки в отношениях, значит, даже слегка приуменьшить. Нет для них ни эллина, ни иудея, если в сердце живёт #любовь. А к горячим южным мужчинам она вспыхивает порой быстрее, чем сухая трава в жаркий день: случайной искры достаточно.

И вот, не так, чтобы совсем сплошь и рядом, но уже очень часто и с каждым годом всё чаще, наблюдается в столичных парках и скверах похожая идиллическая картина. Он и она, взявшись за руки идут неспешно к светлому будущему. Он — рослый бородач с Кавказа, смуглый гость из Таджикистана или даже из Киргизии, небрежно и недорого одетый, зато очень всем довольный. Она — обычная москвичка славянской внешности, блондинка или шатенка средних лет, из числа тех, кто «знают себе цену» и «на кого попало» не размениваются. Нашла, в общем, не абы кого!

К слову, противоположных пар — он средний русский #мужчина, она кавказская или азиатская красавица — почти не встретишь в Первопрестольной. А если и увидишь, то это, скорее всего, студенты, чьи отношения длятся до первого родительского окрика в адрес «непутёвой» дочери. Нравы глобального Юга традиционны и суровы на этот счёт. Однако это ведь не #национализм, нет?

Но вернёмся к нашим счастливцам. Любопытнее всего наблюдать, как быстро меняется женский стиль в таких парах.



Тут процесс перемен ещё только в самом начале — тело уже прикрывается по законам шариата, но волосы — пока ещё нет

Вначале — яркая помада и аккуратная причёска из салона плюс дерзкая мини-юбка. Затем на голове появляется косынка, помада становится в тон естественному цвету губ, юбка удлиняется до миди. Спустя ещё небольшой срок уже косынку сменяет небрежно накинутая шейла, а юбка опускается ниже и ниже, плюс в комплекте к ней идёт блуза с длинными рукавами и прикрытой зоной декольте. Ну а далее — хиджаб или даже хиджаб амира и закрытое платье в пол, которое теперь уже обязана носить некогда «эмансипированная» столичная штучка.

Подобные перемены происходят за достаточно короткий срок и мало кто из женщин способны перед ними устоять, сохранив и отношения, и свой привычный европейский стиль. Характер, к слову, меняется тоже. Взгляд из дерзкого и высокомерного становится покорным, походка — семенящей, манеры — подчёркнуто скромными. Появляется привычка держаться на полшага позади «своего» #мужчины и заглядывать ему в глаза перед тем, как что-то сказать. Если бы не голубая радужка да чисто славянская внешность, которую никаким хиджабом, конечно же, не скроешь, можно было бы принять такую москвичку за гостью с юга, которую «герой её романа» выписал к себе. Хотя в действительности всё наоборот, и это она уже, скорее всего, вписала нового спутника на свою столичную жилплощадь.

Говорят, этому уже есть полуофициальное название — «любовный джихад». Это когда молодые мусульмане добиваются внимания и расположения русских (ну и вообще неисламских) девушек и обращают их в ислам. А потом ещё и делают им десяток детей. Для них это вроде как «дело чести» и вообще два в одном: с одной стороны, сам с комфортом устроился на всё готовенькое, с другой заблудшую душу спас. Притом, что и речи нет про «содержать» такую полусупругу. Наоборот, сплошь и рядом примеры, как джигит живёт полностью или частично за её счёт, и не ощущает себя альфонсом.

Ну не чудо ли, как быстро возвращаются в патриархат просвещённые, гордые и независимые русские #женщины под влиянием жгучих южных ухажёров?

И почему на них обычные русские #мужчины «не способны» так повлиять? Только ли в разнице менталитета и воспитания дело?

—