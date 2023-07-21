Скандалы: Звонок на перемену

Почему на Украине оживились оппоненты Зеленского

В середине июля на Украине оживилась политическая оппозиция. Мэр Киева Виталий Кличко и боксер Александр Усик заявили о своих президентских амбициях, о подготовке референдума сообщила Юлия Тимошенко, жесткими заявлениями отметились Петр Порошенко и главком ВСУ Валерий Залужный. Эксперты говорят, что руководство западных стран разочаровано президентом Зеленским, в таких условиях украинские политики решили побороться за благосклонность Вашингтона и Брюсселя.

Подробности — в материале «Известий».

Чем занимается украинская оппозиция

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал действующее руководство страны. По его словам, команда Зеленского не смогла добиться успехов на саммите НАТО в Вильнюсе. «Я не вижу, где нашли «перемогу» те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным. [В итоговом документе] слово «гарантии» отсутствует напрочь», — отметил он. Порошенко также сравнил нынешний саммит со встречей «Восточного партнерства» в том же Вильнюсе в 2013 году. После тех переговоров, как известно, начались беспорядки на киевском майдане.

Соратники Порошенко высказываются еще более резко. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Зеленского в начале боевых действий. По его словам, действующий глава государства пришел к власти «абсолютно неподготовленным», перессорился с западными союзниками и развалил систему госуправления. «Без поддержки НАТО нам бы пришлось капитулировать еще в мае прошлого года. Спасибо НАТО за действенную помощь», — отметил он.

С интересным заявлением выступил также главком ВСУ Валерий Залужный. В интервью газете The Washington Post он пообещал во что бы то ни стало «вернуть Крым». «Мне плевать, меня никто не остановит», — пообещал он. Кроме того, добавил, что не будет ни у кого спрашивать разрешения для нанесения ударов по российской территории. Некоторые наблюдатели посчитали, что Залужный таким образом пытается занять нишу «самого брутального и непримиримого», которую ранее облюбовал Зеленский.

Активизировалось также «спортивное крыло» украинских политиков. Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что готов баллотироваться в президенты страны. «Отдам все свои знания и энергию, чтобы сделать Украину европейской», — сказал он. Его брат Владимир съездил в европейское турне, встретился в том числе с главой МИД Германии Анналеной Бербок. О президентских амбициях заявил также действующий чемпион мира по боксу Александр Усик.

Откуда-то из небытия выплыла даже Юлия Тимошенко. В нынешнем году в СМИ она появлялась исключительно в разделе светских новостей — в январе отметилась шикарным отдыхом в Дубае, в июне посетила концерт в элитном киевском поселке Конча-Заспа. Но вот теперь решила, видимо, вернуться в политику. Лидер «Батькивщины» обрушилась на Зеленского за законопроект о легализации медицинского каннабиса. «Это закон о том, что Украина будет засеяна и наполнена наркотической марихуаной!» — возмутилась она и пообещала добиться проведения референдума.

В чем причина активизации

Причин активизации политической жизни несколько. С одной стороны, наблюдатели говорят о снижении рейтинга президента Зеленского. После начала СВО его популярность резко подскочила. Украинцы ставили главе государства в заслугу то, что он не уехал из страны после начала боевых действий. Кроме того, произошло естественное для кризисной ситуации сплочение власти и общества.

С начала нынешнего года, однако, наблюдается откат показателей. Достоверных опросов о популярности того или иного политика в стране не проводится, но есть ряд косвенных свидетельств. Так, социологи на Украине регулярно узнают у жителей страны о доверии тому или иному госинституту. Если в прошлом году президент страны регулярно занимал лидирующие позиции, то теперь он выпадает из первой пятерки, уступая не только ВСУ и нацгвардии, но и волонтерам, добровольцам и спасателям.

Второй важный момент — слухи о скорых выборах. Дело в том, что вообще-то в октябре нынешнего года в стране должна была бы пройти парламентская кампания, весной следующего года — президентская. Но действующая Конституция страны запрещает проводить выборы в условиях военного положения. Власти неоднократно говорили, что сейчас Украине не до политических баталий. «Мы не знаем, как организовать голосование почти 7 млн человек, которые находятся за пределами страны», — отмечал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

В украинских политических кругах, однако, распространено мнение о том, что выборы все-таки будут. Обсуждается в том числе вариант, при котором парламентская и президентская кампании пройдут одновременно. Считается, что команда Зеленского может изменить законодательство или объявить об отмене военного положения максимально внезапно, чтобы не дать оппонентам подготовиться. Вопрос с беженцами якобы будет решен с помощью электронного голосования через сайт «Дия» (аналог «Госуслуг»). Согласно инсайдерской информации, на местах уже ведется довольно активная подготовка, в том числе подбираются кадры в украинские избиркомы.

Третий момент — всё больше сигналов о том, что действующими украинскими властями раздражен Запад. Так, в американской и европейской прессе немало публикаций с критикой контрнаступления ВСУ. Например, The Washington Post пишет, что украинские войска продвигаются крайне медленно. «На Западе возникла обеспокоенность, что правительство Зеленского неспособно нанести достаточно мощный удар», — отмечается в статье.

Раздражение вызвало также поведение Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе. Украинский лидер настаивал, чтобы Украину пригласили присоединиться к альянсу. Когда стало понятно, что приглашения не последует, то закатил истерику. Назвал поведение западных руководителей беспрецедентным и абсурдным, якобы угрожал не явиться на заседание комиссии Украина – НАТО.

По данным журналистов, поведение Зеленского привело в ярость американскую делегацию. В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что киевскому режиму следует быть более благодарным за предоставленную помощь. «Знаете ли, мы не Amazon. Иногда вы просите страны отказаться от их собственных запасов оружия», — сказал он. Украинские оппозиционеры, возможно, решили побороться за благосклонность Вашингтона и Брюсселя. Неслучайно многие из них заговорили о решающей роли НАТО в борьбе с Россией.

Что говорят эксперты

Политолог Дмитрий Родионов считает, что украинские оппозиционеры пытаются привлечь внимание американских кураторов.

— Уже сейчас мы видим недовольство действиями ВСУ. К концу лета — началу осени провал контрнаступления ВСУ может стать очевидным, до Вашингтона дойдет, что колоссальные деньги и сотни единиц техники улетели в никуда. При этом в США начнется своя избирательная кампания, команде Джо Байдена придется отвечать на неудобные вопросы. В таких условиях, возможно, будет принято решение о замене Зеленского. Украинские политики, вероятно, закладываются на такой сценарий, предлагают американцам свои кандидатуры, — говорит эксперт.

Профессор ВШЭ Марат Баширов полагает, что после провала контрнаступления ВСУ не исключен запуск «мирного трека» — начало неких мирных переговоров.

— Зеленский для этого не подходит, его отодвинут от руководства страной. Во главе Украины встанет другой человек. Склоняюсь к мысли, что это будет выходец из вооруженных сил. Дело в том, что этому человеку придется зафиксировать изменение границ, серьезно переформатировать украинское законодательство. Понятно, что для этого придется пренебречь рядом демократических процедур. Лучше всего с такой задачей справится профессиональный военнослужащий, — подчеркивает собеседник.

Политолог Дмитрий Солонников говорит, что американские и европейские партнеры настаивают на проведении на Украине выборов.

— Вашингтон и Брюссель не хотят поддерживать страну, где нет даже видимости демократических процедур. Соответственно, украинские оппозиционеры готовятся к грядущим кампаниям. Тем более что у Зеленского не самые лучшие отношения с международными партнерами. Последний саммит в Вильнюсе показал, что однозначной поддержкой его кандидатура не пользуется, — утверждает он.

Богдан Львовский

Оригинал материала: “Известия”