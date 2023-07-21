 

“Не по-пацански”: вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне

21.07.2023, 14:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Находиться в одном помещении круглосуточно, на протяжении нескольких месяцев, под постоянным прицелом камер – это серьезное психологическое испытание, – заверяет Архипов. – Первое время мы осматривались, пытались понять, где стоят камеры, где есть охрана, потому что за нами наблюдали и в туалете, и в душе. Просто в других странах в аналогичных проектах люди порой кончали с собой. Поэтому за нами следили. Из приватных зон, конечно, трансляции не было, но съемка шла круглосуточно”.

“Признаться, мы о сексе совсем не думали, важнее тогда казалась музыка – какая песня достанется к отчетному концерту, с кем случится дуэт, – вспоминает Архипов. – Все были ориентированы на творчество, а не на реалити-шоу”.

При этом тот же Прохор Шаляпин занимался самоудовлетворением в душе. И съемку этого интимного процесса даже показали в эфире. Что напрочь отбило желание заниматься подобным у других участников проекта. “Я помню, как мы пришли в спортзал и увидели на экране довольное лицо Прохора, который прикрыт простынкой и елозит под ней рукой. После этого ни одному парню и в голову не пришло заниматься подобным”, – заверил Архипов.

Он божится, что не занимался в эти месяцы “Фабрики” рукоблудием – сам себе установил такое испытание целибатом. “Было тяжело, потому что в спальне одновременно было 8 или 9 пацанов, камеры, которые все видят и ночью, и днем, – пояснил музыкант. – И онанировать в таких условиях было бы как-то не по-пацански”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Сложная ловушка для США — CNN об укреплении экономического и военного сотрудничества России и Кубы

21.07 / “Навсегда в наших сердцах”: шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца

21.07 / Британский парламентарий извинился за восхваление «Талибана»

21.07 / Разоблачители из Налоговой службы подтвердили — Байденам в США закон не писан

21.07 / “Я парень огонь”: Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами

21.07 / Немецкие эксперты – без российского газа цены на электричество в Германии продолжат расти

21.07 / Транжирит деньги: во сколько Пугачевой обходится отдых в Юрмале

21.07 / “Я поражаюсь”: Малышева уличила в безграмотности российских звезд

21.07 / В Махачкале медсестры издевались над пациентом психдеспансера и записывали это на видео

21.07 / Как живет Эдита Пьеха: рассказал ее именитый внук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика