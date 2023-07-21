“Не по-пацански”: вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне

“Находиться в одном помещении круглосуточно, на протяжении нескольких месяцев, под постоянным прицелом камер – это серьезное психологическое испытание, – заверяет Архипов. – Первое время мы осматривались, пытались понять, где стоят камеры, где есть охрана, потому что за нами наблюдали и в туалете, и в душе. Просто в других странах в аналогичных проектах люди порой кончали с собой. Поэтому за нами следили. Из приватных зон, конечно, трансляции не было, но съемка шла круглосуточно”.

“Признаться, мы о сексе совсем не думали, важнее тогда казалась музыка – какая песня достанется к отчетному концерту, с кем случится дуэт, – вспоминает Архипов. – Все были ориентированы на творчество, а не на реалити-шоу”.

При этом тот же Прохор Шаляпин занимался самоудовлетворением в душе. И съемку этого интимного процесса даже показали в эфире. Что напрочь отбило желание заниматься подобным у других участников проекта. “Я помню, как мы пришли в спортзал и увидели на экране довольное лицо Прохора, который прикрыт простынкой и елозит под ней рукой. После этого ни одному парню и в голову не пришло заниматься подобным”, – заверил Архипов.

Он божится, что не занимался в эти месяцы “Фабрики” рукоблудием – сам себе установил такое испытание целибатом. “Было тяжело, потому что в спальне одновременно было 8 или 9 пацанов, камеры, которые все видят и ночью, и днем, – пояснил музыкант. – И онанировать в таких условиях было бы как-то не по-пацански”.